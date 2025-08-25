Schwarz-Rot-Zoff um Bürgergeld und Co.: Merz fordert harte Reformen

Bundeskanzler Friedrich Merz stellt die Finanzierbarkeit des Sozialstaats infrage und fordert tiefgreifende Reformen. Besonders das Bürgergeld steht dabei im Fokus. Während die CDU ihre Linie mit Nachdruck verteidigt, zeigt sich die SPD entspannt und warnt gleichzeitig vor einem Sozialabbau. Die ideologischen Unterschiede deuten auf heftige Debatten im Herbst hin.

Merz und Bürgergeld: Reformen im Fokus

Bundeskanzler Friedrich Merz hat auf dem CDU-Landesparteitag in Osnabrück mit deutlichen Worten auf die Herausforderungen des Sozialstaats hingewiesen. „Der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar“, erklärte Merz am Samstag (23. August) beim CDU-Landesparteitag in Osnabrück und sprach sich für harte Reformen aus.

Dabei warnte er, dass er sich von Begriffen wie „Sozialabbau“ oder „Kahlschlag“ nicht irritieren lassen werde. Besonders im Fokus steht das Bürgergeld, dessen finanzielle Tragbarkeit Merz erneut infrage stellte. Seiner Meinung nach müsse gehandelt werden, um die Sozialversicherungen langfristig zu stabilisieren.

Die SPD begegnet den Aussagen des Kanzlers jedoch gelassen. Generalsekretär Tim Klüssendorf bezeichnete die Worte als „Pflichtelement einer CDU-Parteitagsrede“. Er argumentierte im Gespräch mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“, Merz wisse genauso wie die SPD um die Bedeutung des Sozialstaats als zentrales Element der sozialen Marktwirtschaft. Auch SPD-Vizefraktionschef Dirk Wiese betonte, dass Union und SPD kontinuierlich an innen- und außenpolitischen Herausforderungen arbeiten würden. Die SPD mahnt jedoch, Reformen dürften nicht zu einer Schwächung sozialer Errungenschaften führen.

SPD verteidigt den Sozialstaat

Innerhalb der SPD warnen Stimmen wie die Vizevorsitzenden Petra Köpping und Serpil Midyatli davor, den Sozialstaat auf rein finanzielle Fragen zu reduzieren. Midyatli erklärte der „Bild“: „Das allein auf die Kassenlage zu reduzieren, wird es mit uns nicht geben.“ Der Sozialstaat sei schließlich eine Errungenschaft, für die die Sozialdemokraten seit über 160 Jahren kämpfen.

Merz nutzte seine Rede, um für parteiübergreifende Unterstützung bei dringend notwendigen Reformen zu werben. „Lasst uns zusammen zeigen, dass Veränderungen möglich sind, dass Reformen möglich sind“, rief er seinen Parteikollegen zu. Insbesondere das Bürgergeld sowie die Finanzierbarkeit des Sozialstaats könnten im Herbst zu einem Schwerpunkt der politischen Debatte werden. Während die Union auf Anpassungen drängt, bleibt die SPD bei ihrer klaren Linie: Sozialreformen ja, aber nicht auf Kosten der sozialen Gerechtigkeit.

