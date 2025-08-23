Streit ums Bürgergeld: Kanzler Merz will zurück zu Merkels Zeiten

Wie stark wird Schwarz-Rot den deutschen Sozialstaat verschlanken? Die Merz-Regierung will Kosten sparen, vor allem auch beim Bürgergeld. Fakt ist: Die staatlichen Ausgaben für das Bürgergeld (vorher Hartz IV) sind in den vergangenen Jahren tatsächlich deutlich gestiegen. Nicht nur in absoluten Zahlen.

Das hat mehrere Gründe, nicht zuletzt spielt der Ukraine-Krieg und die Welle an Kriegsflüchtlingen eine große Rolle, von denen rund 700.000 im Bürgergeld-Bezug sind. Darunter jeweils knapp 200.000 nicht-erwerbsfähige Bezieher, vor allem Kinder, und rund 217.000 Aufstocker.

Rasanter Kostenanstieg beim Bürgergeld – nicht nur in absoluten Zahlen

So wird der der Bund in diesem Jahr voraussichtlich rund 43 Milliarden Euro für Bürgergeld sowie Wohn- und Heizkosten der Bezieherinnen und Bezieher ausgeben. Zum Vergleich: Im letzten Regierungsjahr Merkels (2021) waren es nicht mal 31 Milliarden.

In der Zwischenzeit wurde aus Hartz IV das neue Bürgergeld und die Leistungen wurden auch infolge der Inflation deutlich nach oben angepasst. Doch eine andere Zahl ist weitaus entscheidender.

Im letzten Merkel-Jahr lag der Anteil sogar nur bei 5,7 Prozent

2021, im letzten Regierungsjahr von Angela Merkel, machten die Bürgergeld-Ausgaben gerade einmal 5,7 Prozent am Gesamthaushalt des Bundes aus. Im vergangenen Jahr waren es 8,7 Prozent, in diesem werden es voraussichtlich 8,5 Prozent sein.

Ein größeres Stück vom Kuchen des gesamten Bundeshaushalt muss damit für Bürgergeld-Leistungen ausgegeben werden – und fehlt damit an anderer Stelle. Jeder 12. Euro wird mittlerweile für diese Sozialleistungen ausgegeben.

Ob es aber ausreicht auf strengere Sanktionen für die Bürgergeld-Empfänger zu setzen, um ihnen Druck zu machen, ist angesichts der allgemeinen wirtschaftlichen Lage fraglich. So gab es in den späten Merkel-Jahren teilweise 50.000-100.000 mehr offene Arbeitsstellen, die der Arbeitsagentur gemeldet wurden.

Mit Spannung wird der Gesetzentwurf zur Bürgergeld-Reform erwartet. Schwarz-Rot will dann auch den Namen anpassen – die Leistung soll dann Grundsicherung heißen.