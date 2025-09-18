Bürgergeld-Knall: Krankenkassen gehen gegen Bund vor

Die gesetzlichen Krankenkassen gehen gegen den Bund vor Gericht. Sie verlangen zehn Milliarden Euro, weil sie Gesundheitskosten für Bürgergeld-Empfänger selbst tragen müssen. Ohne Ausgleich drohen allen Versicherten deutliche Beitragserhöhungen. Schon jetzt warnen die Kassen vor Belastungen auf Rekordniveau. Millionen Versicherte fürchten steigende Beiträge durch diese Finanzierungslücke. Das berichtet Focus online.

Der GKV-Spitzenverband wirft der Politik vor, die Kosten unfair zu verteilen. Für Bürgergeld-Empfänger erhalte man nur unzureichende Erstattungen. Deshalb zahlten 75 Millionen Versicherte indirekt höhere Beiträge. „Die Bundesregierung scheint die Augen vor dieser sozialpolitischen Ungerechtigkeit zulasten der gesetzlich Versicherten und ihrer Arbeitgeber zu verschließen“, kritisierte Susanne Wagenmann.

Krankenkassen ziehen wegen Bürgergeld-Kosten vor Gericht

Die Kassen fordern zehn Milliarden Euro Steuergeld. Uwe Klemens erklärte: Kurzfristige Politik habe die Stabilität der Kassen gefährdet. „Das Ergebnis sehen wir jetzt: Beitragsanhebungen auf Rekordniveau, kaum noch Reserven bei den Kassen und einen Gesundheitsfonds, der genauso schlecht dasteht.“ Er warnte ausdrücklich vor weiteren Beitragserhöhungen.

Das Bürgergeld umfasst auch die Gesundheitsversorgung. Der Bund beauftragte die Krankenkassen, Bezieher medizinisch zu versorgen. Nun richtet sich die Klage gegen Zuweisungsbescheide des Bundesamts für Soziale Sicherung. Diese Bescheide gelten ab 2026. Zuständig ist das Bundesamts für Soziale Sicherung. Das Amt untersteht dem Sozialministerium von Bärbel Bas.

Die Kassen sehen die Praxis als rechtswidrig. Sie erkennen einen Eingriff in die finanzielle Unabhängigkeit der Sozialversicherungsträger. Zudem verletze sie die Zweckbindung von Beiträgen. Schon jetzt sind die Kassen finanziell geschwächt. Seit 1970 haben sich die Beiträge von 8,2 auf durchschnittlich 17,1 Prozent mehr als verdoppelt.

Vorwurf: Regierungen lassen Versprechen verstreichen

Versprechen früherer Koalitionen bleiben unerfüllt. Die Ampel kündigte eine Finanzierung über Steuern an, erfüllte das Versprechen jedoch nicht. Auch CDU, CSU und SPD verzichteten später im Koalitionsvertrag auf klare Zusagen. Arbeitgeber und Beschäftigte tragen deshalb gemeinsam die steigenden Beiträge. Die Kostenentwicklung treibt beide Seiten zunehmend in Sorge.

DAK-Chef Andreas Storm warnt eindringlich vor weiteren Erhöhungen: Wenn nicht nachgelegt werde, dann sei ein „Beitrags-Tsunami“ vorprogrammiert. Er erwartet kräftige Anhebungen spätestens zum Jahreswechsel. Gleichzeitig steigen die Ausgaben deutlich. Gesundheitsministerin Nina Warken bezifferte den Zuwachs im ersten Halbjahr auf 7,8 Prozent.

Die Einnahmen reichen längst nicht mehr. Laut Rechnungshof wächst die Lücke zwischen Einnahmen und Ausgaben jährlich um bis zu acht Milliarden Euro. Bürgergeld spielt dabei aber nur eine Nebenrolle. Haupttreiber sind alternde Gesellschaft, teure Therapien und erweiterte Leistungen. Onkologie, seltene Krankheiten und Prävention belasten die Budgets der Krankenkassen.

