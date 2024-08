Bürgergeld: Jobcenter lässt Mutter im Stich – „Stehe mit meinem Kind ohne Geld da“

„Ich bin verzweifelt“, schreibt eine Bürgergeld-Empfängerin an den Verein „Sanktionsfrei“. „Ich stehe mit meinem Kind für September ohne Geld da, kann meine Miete und andere Rechnungen nicht bezahlen.“

+++ Auch interessant: Jobcenter-Mitarbeiterin über Bürgergeld: „Man kann machen, was man will, es wird weitergezahlt“ +++

Nach Schilderung der Frau hätte das Jobcenter sie abblitzen lassen.

Kein Cent mehr vom Amt bis Mitte September

Sozialaktivistin Helena Steinhaus (37) von „Sanktionsfrei“ schildert auf Instagram, dass die Frau zum 1. August einen Minijob angefangen hat. Deswegen sei ihr bis zur ersten Lohnabrechnung das Bürgergeld „komplett entzogen“ worden. Kein Cent vom Amt! Dabei komme die erste Lohnabrechnung erst Mitte September, was sich die Betroffene auch von ihrem Arbeitgeber habe bescheinigen lassen.

Das widerspricht dem sogenannten Zuflussprinzip bei Aufnahme einer neuen Arbeit, was verhindern soll, dass Leistungen des Jobcenters zu früh eingestellt werden, bevor der Empfänger das erste Gehalt bekommt. Nach diesem Prinzip müsste eine rückwirkende Verrechnung erfolgen (hier mehr dazu).

+++ Lesenswert: Bürgergeld soll „schnellstmöglich“ gekürzt werden – Ampel-Partei: Für ALLE Empfänger +++

Die Seite arbeitslosenselbsthilfe.org teilt hierzu jedoch mit: „Es kann vorkommen, dass das Jobcenter das Zuflussprinzip bei Ihren Bürgergeld-Ansprüchen nicht anwendet und Ihre Leistungen sofort einstellt, bevor es zur ersten Gehaltsausgabe kommt. In diesem Fall sollten Sie im Normalfall umgehend Widerspruch einlegen, denn Sie haben in der Regel Anspruch darauf, bis zum ersten Gehalt finanziell abgesichert zu sein.“

Mehr Themen für dich:

Bürgergeld-Bezieher schauen in die Röhre: „Jobcenter entzieht alle Leistungen“

In dem auf Instagram geschilderten Fall kann „Sanktionsfrei“ nun unterstützen und eine Überbrückungshilfe leisten. Doch wie Helena Steinhaus weiter informiert, passiere so etwas häufiger: „Menschen nehmen einen Mini-Job an und haben dadurch Anspruch auf weniger Bürgergeld. Das Jobcenter entzieht vorsichtshalber erstmal einfach alle Leistungen, wodurch die ganze Bedarfsgemeinschaft in Not gerät. Als wäre ein Mini-Job jemals genug Geld, um den Lebensunterhalt zu bestreiten.“

Was Steinhaus besonders empört: der Minijob ist für die Mutter ein erster Schritt zurück ins Erwerbsleben – und der werde „quasi bestraft“.

„Ich stand vor Weihnachten mit zwei Kindern ohne Geld da“

Im Kommentarbereich wird klar, dass auch andere Bürgergeld und früher Hartz-4-Empfänger solche Kämpfe mit dem Jobcenter austragen mussten. Einige Rückmeldungen auf Instagram: