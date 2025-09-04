Bürgergeld-Abgründe: Jobcenter-Mitarbeiter stehen vor der Tür – sie haben krassen Verdacht

Diese ZDF-Dokumentation der „frontal“-Redaktion gibt Einblicke in eine Lebenswelt, die viele fassungslos macht. „Die Jobcenter-Falle: Was läuft falsch beim Bürgergeld“ zeigt, wie für manche die staatliche Leistung zur Sackgasse wird und wie andere tricksen und betrügen.

Besonders eindrucksvoll sind die Szenen, bei denen das ZDF-Team Silke Pusakowski und Marcel Eichenseher vom Jobcenter Berlin Tempelhof-Schöneberg begleiten. Die beiden sind eigentlich Jobvermittler, aber hier auch in der Rolle von Sozialarbeitern. Weil viele ihrer Kunden Termine platzen lassen, fahren sie selbst heraus und klingeln an.

„Wir möchten nicht, dass Sie zu uns kommen“

Vorher kündigen sie sich schriftlich an. Doch das passt vielen gar nicht. Sie bekommen oft patzige Anrufe. „Wir möchten nicht, dass Sie zu uns kommen. Und zu dieser Uhrzeit schon mal gar nicht“, heißt es dann, berichtet Pusakowski von diesen Telefonaten. Sie erzählt: „Das haben wir auch, wenn wir die Leute zu 8 Uhr oder 8.30 Uhr zu uns einladen. Dass sie dann sagen: ‚Das ist nicht meine Zeit!'“

Beim ersten Fall stehen die Jobcenter-Mitarbeiter vor der Wohnungstür einer Ukrainerin, die 2018 nach Deutschland kam. Sie hat zwei Kinder und einen Ehemann. Seit fast einem Jahr besteht kein Kontakt mehr zwischen ihr und dem Jobcenter. Auch heute öffnet niemand die Tür. Vermittler Eichenseher hat einen Verdacht: Die Wohnung könnte längst unvermietet sein!

Zwar sind die Kinder der Frau schulpflichtig, aber sollte die Schule melden, dass sie nicht mehr kommen, würden diese Information nicht ans Jobcenter gehen. Ein direkter Datenzugriff besteht nicht.

Sorge um Bürgergeld-Empfängerin – „Geschichte ist sehr komisch“

Ähnlich krass ist der zweite Fall. Hier kommunizierte zuletzt nur noch ein mutmaßlicher Nachbar der Kundin mit dem Jobcenter. Seit dreieinhalb Jahren war sie nicht mehr persönlich im Amt. Die Jobvermittler machen sich Sorgen. „Es könnte sogar sein, dass diese Person bereits verstorben ist. So etwas gibt es“, sagt Eichenseher auf dem Weg zu der Frau. Die Geschichte klinge schon „sehr komisch“, meint der erfahrene Jobcenter-Mitarbeiter. „Wir haben nur Kontakt zu jemanden, der angeblich Kontakt zu dieser Person hat.“

Auch in diesem Fall wird den Jobcenter-Mitarbeiter die Tür nicht geöffnet, dabei hören sie Schritte in der Wohnung, die Dielen quietschen. Ihnen bleibt nur, die Zahlungen vorläufig einzustellen. Das ist rechtlich möglich, allerdings aktuell nur für zwei Monate. Sobald sich die Kundin wieder meldet, wird ihr das Geld nachgezahlt.

Seit zehn Jahren keinen direkten Kontakt mehr zum Jobcenter

Beim dritten Fall hat das Jobcenter sogar seit zehn Jahren keinen Kontakt mehr zu der Kundin. Kurz nachdem sie aus Tunesien nach Deutschland einreiste, brach der direkte Kontakt ab. „Was in dem Fall schiefgelaufen ist, weiß ich nicht. Aber jetzt nach zehn Jahren haben wir gesagt, wir möchten eigentlich ein bisschen mehr. Wir möchten sie nicht nur freisprechen von Arbeit, wir möchten sie einmal wenigstens gesehen haben.“

Der Tag verläuft frustrierend für die Vermittler on Tour. In vier Fällen stellen sie die Zahlungen ein, nur einen Kunden erreichen sie immerhin telefonisch. Dennoch fühle es sich für sie besser an, als den ganzen Tag nur am Schreibtisch zu sitzen und Briefe zu schreiben, sagen sie abschließend in der ZDF-Doku.