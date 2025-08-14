Schlussstrich beim Bürgergeld: Das fällt jetzt für viele Empfänger weg

Die Bundesagentur für Arbeit überarbeitet ihr Informationsangebot zum Bürgergeld. Fremdsprachige Merkblätter und Ausfüllhilfen sollen weitgehend eingestellt werden, etwa in Russisch oder Ukrainisch. Nur die englische Informationsseite bleibt bestehen – dennoch hagelt es Kritik.

++ Auch interessant: Bürgergeld: Übler CDU-Seitenhieb gegen Söder – „Arschgeweih“ ++

Bürgergeld: Fremdsprachige Infos werden reduziert

Die Bundesagentur für Arbeit plant, fremdsprachige Informationen zum Bürgergeld einzuschränken. Ein Merkblatt in mehreren Sprachen wie Arabisch, Ukrainisch oder Türkisch wurde infolge der Flüchtlingszuwanderung eingeführt. Nun soll diese „Kurzinformation zum Bürgergeld“ jedoch perspektivisch nur noch in deutscher Sprache und in Leichter Sprache verfügbar sein, erklärte eine Sprecherin der Arbeitsagentur der „Bild“. Ziel sei es, die Angebote zu verschlanken.

Auch die Ausfüllhinweise für Bürgergeld-Antragsformulare in Ukrainisch, Russisch und Englisch entfallen ab 2026 vollständig. Welche weiteren Informationsmaterialien reduziert oder eingestellt werden, wird derzeit zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Bundesarbeitsministerium abgestimmt.

Seiten auf Englisch bleiben erhalten

Trotz der Kürzungen wird die Informationsseite der Arbeitsagentur zum Bürgergeld auf Englisch bestehen bleiben. Diese erklärt, wie Ausländer Zugang zu „Citizen’s Benefit for people from abroad“ erhalten können und welche Vorteile wie Kranken- und Pflegeversicherung damit verbunden sind. Kritiker werfen der Arbeitsagentur vor, das Bürgergeld international zu bewerben. Sie betonen, dass diese milliardenschwere Leistung nicht zusätzlich gefördert werden müsse.

Mehr News:

Die BA rechtfertigt ihr Vorgehen mit einer Informationspflicht gegenüber Bürgergeld-Empfängern. Diese umfasse auch Personen, die potenziell bald Ansprüche geltend machen könnten.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.