Bürgergeld: Auszahlung für April – an diesem Tag kommt Geld

Bürgergeld-Bezieher müssen von dem monatlichen Regelsatz verschiedene Bedarfe decken. So müssen zum Beispiel alleinstehende Erwachsene von 502 Euro im Monat Lebensmittel, Kleidung, Freizeitaktivitäten und auch Stromkosten bezahlen.

Das Jobcenter übernimmt zusätzlich die Miete und die Heizkosten. Auch überweist das Jobcenter die Regelsätze Monat für Monat auf dein Konto. Hier erfährst du, wann das Geld für den Monat April kommt.

Bürgergeld: Ab Januar kriegst du 50 Euro mehr

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bezeichnete das Bürgergeld als „größte Sozialreform seit zwanzig Jahren“. Mit dem Hartz-4-Nachfolger verspricht er Beziehern bessere Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, höhere Hinzuverdienstmöglichkeiten und gestiegene Regelsätze.

Im Einzelnen werden die monatlichen Beiträge wie folgt gestaffelt:

Bürgergeld Bedarfsstufe Regelsatz 2022 Regelsatz 2023 Alleinstehende Erwachsene 449 Euro 502 Euro Volljährige Partner in Bedarfsgemeinschaft 404 Euro 451 Euro Kinder ab 14 Jahren 376 Euro 420 Euro Kinder von 6 bis 14 Jahren 311 Euro 348 Euro Kinder bis einschließlich fünf Jahre 245 Euro 318 Euro Übersicht der Bürgergeld-Regelsätze pro Monat

Bürgergeld: Dann kommt das Geld im April

Wer das Bürgergeld bereits zum Januar beantragt oder fortlaufend weiter bezogen hat, hat den Regelsatz zum Ende des vergangenen Jahres überwiesen bekommen. Wann genau du das Geld jeden Monat auf deinem Konto hast, kann von Jobcenter zu Jobcenter um einzelne Tage variieren – auch hängt der genaue Eingangstermin von Wochenenden, Sonn- und Feiertagen ab.

Was feststeht: Die Überweisungen der neuen Regelsätze erfolgen aber immer im Voraus für den Folgemonat. Hier eine Übersicht über die Termine:

Datum der Auszahlung Monat Mittwoch, 28.12.2022 Januar Dienstag, 31.01.2023 Februar Dienstag, 28.02.2023 März Freitag, 31.03.2023 April Freitag, 28.04.2023 Mai Mittwoch, 31.05.2023 Juni Freitag, 30.06.2023 Juli Freitag, 28.07.2023 August Donnerstag, 31.08.2023 September Freitag, 29.09.2023 Oktober Dienstag, 31.10.2023 November Donnerstag, 30.11.2023 Dezember Freitag, 29.12.2023 Januar 2024

Der Regelsatz für April landet also voraussichtlich noch in dieser Woche auf deinem Konto, genauer gesagt am Freitag (31. März). Wer kein eigenes Konto besitzt, kann auch ein Bankkonto eines Bekannten nennen oder das Geld als Scheck erhalten. Die Bundesagentur für Arbeit schreibt dazu: „Ihr Bürgergeld können Sie sich damit bei jeder Auszahlungsstelle der Deutschen Post oder der Deutschen Postbank bar auszahlen lassen.“ Allerdings werden die dabei entstehenden Kosten vom Regelsatz abgebucht.

Falls du das Geld nicht rechtzeitig erhalten solltest, kannst du dich bei deinem Jobcenter melden und nachfragen. Denn falls das Jobcenter den Regelsatz nicht überweist, muss es das begründen.