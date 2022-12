Bürgergeld: Auszahlung noch in diesem Jahr! Diese Termine musst du dir jetzt merken

Lange haben sich Ampel-Koalition und CDU/CSU-Opposition gestritten, bis sie sich auf die neue Sozialreform Bürgergeld einigen konnten. Zum Jahreswechsel soll diese das Hartz-4-System ablösen. Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied bei der Bundesagentur für Arbeit (BA), betonte in einer Pressekonferenz man habe mit dem Beschluss von Bundestag und Bundesrat „nun endlich Klarheit“.

Bessere Möglichkeiten zur Weiterbildung und höhere Regelsätze soll das Bürgergeld unter anderen für die Beziehenden bereithalten. Hier erfährst du, wann die neuen Regelsätze genau ausgezahlt werden sollen.

Bürgergeld: Müssen Bezieher Antrag stellen?

Ein Bezieher, der bereits Hartz 4 in Anspruch nimmt, muss für die Umstellung auf das neue Bürgergeld keinen Antrag stellen. Diese erfolgt ganz einfach automatisch. „Menschen, die Anspruch auf das künftige Bürgergeld haben, werden pünktlich ihre Regelsätze ausgezahlt bekommen“, verspricht Terzenbach. Bisherige Hartz-4-Empfänger sollen also pünktlich zum Jahreswechsel die neuen Regelsätze auf dem Konto haben.

Bürgergeld: Die Auszahlungstermine im Überblick

Die erste Auszahlung für das neue Bürgergeld zum 01. Januar 2023 erfolgt noch in diesem Jahr. Voraussichtlich am 28. Dezember. Wie aber auch bei allen anderen Auszahlungsterminen können die genauen Überweisungstage von Jobcenter zu Jobcenter um einzelne Tage variieren. Was feststeht: Die Überweisungen der neuen Regelsätze erfolgen aber immer im Monat davor. Hier eine Übersicht über die Termine:

Datum der Auszahlung Monat Mittwoch, 28.12.2022 Januar Dienstag, 31.01.2023 Februar Dienstag, 28.02.2023 März Freitag, 31.03.2023 April Freitag, 28.04.2023 Mai Mittwoch, 31.05.2023 Juni Freitag, 30.06.2023 Juli Freitag, 28.07.2023 August Donnerstag, 31.08.2023 September Freitag, 29.09.2023 Oktober Dienstag, 31.10.2023 November Donnerstag, 30.11.2023 Dezember Freitag, 29.12.2023 Januar 2024

Bürgergeld: So hoch sind die neuen Regelsätze ab 2023

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation werden zum Beispiel auch Lebensmittel immer teurer. Um die steigenden Kosten abzufedern und die Inflation auszugleichen hat die Bundesregierung höhere Regelsätze beschlossen. Zum Jahreswechsel gibt es so 53 Euro mehr als noch bei der Sozialleistung Hartz 4. Im Einzelnen werden die Regelsätze wie folgt gestaffelt:

Bürgergeld Bedarfsstufe Regelsatz pro Monat Alleinstehende Erwachsene 502 Euro Volljährige Partner 451 Euro Kinder (14-17 Jahre) 420 Euro Kinder (6-13 Jahre) 348 Euro Kinder bis fünf Jahre 318 Euro

Bürgergeld: Was tun, wenn die Zahlung ausbleibt?

Wenn das Jobcenter das Bürgergeld nicht überweist, obwohl der Bezieher die Leistung entweder beantragt hat oder diese laufend weiterbezieht, muss dafür ein Grund vorliegen. Wenn die Zahlung des Jobcenters zu spät oder gar nicht kommt, könnte das zum Beispiel an vergessenen Zahlungsanweisungen, noch nicht bearbeiteten Anträgen, Buchungsfehler oder falschen Bankdaten liegen.

Weitere Themen:

In der Regel ist das von Fall zu Fall sehr individuell. Deshalb sollten Betroffene, die zu spät oder gar nicht die Leistung erhalten, sich beim Jobcenter melden und nachfragen.