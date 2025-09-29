Bürgergeld: BA-Chefin mit deutlichen Tönen – „spart 1,36 Milliarden Euro“

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, greift in die Diskussion um eine Reform des Bürgergeldes ein. Sie äußert sich im Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung zur Rolle der Jobcenter, zu Missbrauchsfällen und zum finanziellen Schaden durch Sozialbetrug.

Nahles unterstützt die schwarz-rote Koalition bei ihrem Vorstoß. Sie erklärt: „Ich finde es richtig, Sanktionen wieder zu schärfen. Die Beschäftigten der Jobcenter sollten wieder mehr Möglichkeiten an der Hand haben, um Mitwirkungspflichten durchzusetzen.“

Bürgergeld: „Klare Grenzen aufzeigen“

Die BA-Chefin betont, dass die meisten Bürgergeld-Empfänger kooperieren. Gleichzeitig warnt sie: „Aber es gibt eben auch andere, die den Sozialstaat sozusagen auf die Probe stellen, und hier muss man klare Grenzen aufzeigen können. Mittun ist Bürgerpflicht.“

In der Koalition herrscht Streit über die Bürgergeld-Reform. Bundeskanzler Friedrich Merz erklärte das Thema zur Chefsache. Unions-Fraktionschef Jens Spahn forderte sogar, Verweigerern den Bezug komplett zu sperren. Nahles äußert sich nicht direkt zu diesen koalitionsinternen Konflikten, plädiert aber für praktikable Lösungen in den Jobcentern.

Sie warnt: „Wir sollten aber nicht allein über die Höhe der Kürzungssätze reden. Es kommt auch darauf an, wie das Jobcenter sie im Bedarfsfall anwenden kann.“ Gleichzeitig fordert Nahles, die bürokratischen Hürden für Sanktionen deutlich zu vereinfachen.

BA-Chefin plädiert für Schaffung von Arbeitsplätzen

Neben der Reformdebatte weist sie auf die Bedeutung von Arbeitsplätzen hin. Jede Verringerung der Grundsicherung entlaste den Haushalt spürbar. „Im Grundsatz gilt die Faustformel: 100.000 Menschen weniger in der Grundsicherung, spart 1,36 Milliarden Euro“, rechnet sie vor.

Die BA-Chefin nennt erstmals Zahlen zum Sozialbetrug. Im Jahr 2024 stellten Jobcenter 102.000 Fälle fest. Rund 40 Prozent gingen zur Strafverfolgung an die Staatsanwaltschaft. In 421 Fällen identifizierten die Behörden bandenmäßigen Missbrauch, der Schäden von 110 Millionen Euro verursachte.

Nahles warnt: „Erste Daten für 2025 zeigen, dass das Problem bis zur Jahresmitte nicht kleiner geworden ist.“ Damit bleibt der Kampf gegen Sozialbetrug ein zentrales Thema der Bürgergeld-Debatte.