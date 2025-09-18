Bürgergeld: CDU-Mann macht Ernst – Kommt jetzt die Arbeitspflicht?

Der Thüringer Landrat Ulli Schäfer (CDU) sorgt mit einem neuen Vorstoß für Diskussionen. Nach seinem Brandbrief an Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat er einen Gesetzesentwurf beim Bundesarbeitsministerium eingereicht. Ziel ist eine Pflicht zur Arbeit für Bürgergeld-Empfänger, die bisher nur freiwillig Arbeitsgelegenheiten annehmen müssen. Zuerst hat die Bild berichtet.

Schäfer überarbeitete Paragraf 16 des Sozialgesetzbuches II. Neu soll gelten: „Erwerbsfähige Leistungsberechtigte sind verpflichtet, an Arbeitsgelegenheiten teilzunehmen, wenn ihnen das Jobcenter eine solche Tätigkeit zuweist.“ Damit würde aus Freiwilligkeit eine gesetzlich festgelegte Pflicht zur Teilnahme an zugewiesenen Tätigkeiten.

Bürgergeld-Empfänger sollen arbeiten müssen

Eine weitere Klarstellung lautet: „Verweigert ein erwerbsfähiger Leistungsberechtigter ohne wichtigen Grund die Teilnahme an einer nach Absatz 1 zugewiesenen Arbeitsgelegenheit, liegt eine Pflichtverletzung vor“. Konsequenz wäre, dass Bürgergeld gekürzt oder gestrichen wird. Damit will Schäfer verhindern, dass Empfänger Leistungen beziehen, ohne mitzuwirken.

Zudem sollen Jobcenter Bürgergeld-Bezieher unbegrenzt zu gemeinnützigen Arbeiten verpflichten und deren Mitwirkung regelmäßig kontrollieren. Schäfer begründet das so: „Während fürs Fördern viele Ansprüche bestehen, kommt das Fordern viel zu kurz. Das ist ungerecht und Menschen, die mit Steuern und Beiträgen unser Gemeinwesen finanzieren, fühlen sich vom Staat unfair behandelt und bestraft.“

Der Landrat verweist auf Bürgergespräche. Viele hätten das Gefühl, in Berlin werde nur geredet, ohne greifbare Ergebnisse. Schäfer betont: „Es ist Zeit zum Handeln, darin bestärken mich auch Bürgermeister und Landräte.“ Damit stellt er sich bewusst gegen eine Politik, die seiner Meinung nach zu zögerlich bleibt.

Asyl-Pflicht als Vorbild

Die Grundlage seines Vorstoßes sieht Schäfer in seiner Arbeitspflicht für Asylbewerber. Diese hatte er bereits vor einem Jahr eingeführt. Seit September 2024 arbeiten alle 182 erwerbsfähigen Asylbewerber in 80-Cent-Jobs. 64 fanden inzwischen reguläre Stellen und können ihren Lebensunterhalt selbst sichern.

