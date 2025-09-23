Schärfere Regeln fürs Bürgergeld: Bas setzt auf Härte

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas kündigt strengere Regeln für das Bürgergeld an. Im Fokus stehen die Einhaltung von Mitwirkungspflichten und der Kampf gegen Sozialleistungsmissbrauch. Mit mutigen Reformen will Bas den Sozialstaat stärken und sicherer machen.

Bürgergeld: Bas fordert strengere Regeln

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas will das Bürgergeld reformieren und den Druck auf Arbeitssuchende erhöhen. „Ich rede hier ganz klar über Mitwirkungspflichten, die einzuhalten sind“, betonte Bas bei einer Pressekonferenz nach der SPD-Vorstandssitzung in Berlin. Fehlende Termine beim Arbeitsamt will sie nicht länger hinnehmen. Dies sei ein wichtiger Schritt, um den Missbrauch von Sozialleistungen einzudämmen. „Wer den Sozialstaat ausnutzt, der wird Konsequenzen spüren müssen“, erklärte sie.

Bas setzt dabei auf konsequentes Vorgehen gegen Sozialleistungsmissbrauch und Schwarzarbeit. Sie sprach auch von kriminellen Strukturen, die sie „trockenlegen“ wolle. Diese nutzen unter anderem die Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa, indem sie Menschen mit geringen Arbeitsverträgen ausstatten und staatliche Leistungen einstreichen. Solche Gelder würden jedoch häufig bei Verbrechern landen. Zusammen mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert Bas hier einen besseren Datenaustausch zwischen Behörden und Staatsanwaltschaften, um effektiver gegen Betrug vorzugehen.

Sozialleistung stärken und sicherer machen

Neben strengeren Maßnahmen soll das Bürgergeld auch gerechter gestaltet werden. Bas erklärte, Gerechtigkeit bedeute, dass sich diejenigen mit hohem Einkommen stärker am Staat beteiligen. Gleichzeitig müssten aber auch Arbeitsplätze gesichert und der Sozialstaat zukunftsfähig gemacht werden. „Wir wollen, dass der Sozialstaat stark bleibt und für die Menschen funktioniert“, sagte sie.

Auch die Grundsicherung soll reformiert und sicherer gemacht werden. Bas sprach von „mutigen Vorschlägen“, die jetzt notwendig seien, um den Sozialstaat zu stärken. Ziel bleibe es, die SPD als „Partei der Arbeit“ zu positionieren. Gute Arbeitsbedingungen und moderne Jobs stehen dabei für die Partei weiter im Mittelpunkt. Die anstehenden Reformen am Bürgergeld sollen dazu beitragen, den sozialen Zusammenhalt zu stärken und den Missbrauch von Leistungen zu verhindern.

