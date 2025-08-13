Lohnt sich Arbeit mehr als Bürgergeld? „Ist sachlich falsch“

Die Diskussion um das Bürgergeld flammt erneut auf. Kritiker behaupten, die Sozialleistung sei so hoch, dass Arbeiten mit Mindestlohn unattraktiv werde. Doch eine neue Studie vom Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung zeigt ein anderes Bild: Erwerbstätige verdienen in jedem Szenario deutlich mehr als Bürgergeldempfänger. Was genau steckt hinter den Zahlen, und wo liegen die wahren Herausforderungen? Ein Überblick.

Bürgergeld: Neues Gutachten räumt mit Mythen auf

Immer wieder wird behauptet, das Bürgergeld sei so großzügig, dass Arbeiten mit Mindestlohn keinen Sinn mache. Eine neue Studie des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung widerspricht diesem Vorurteil. Sie zeigt, dass Menschen mit Vollzeitbeschäftigung deutlich mehr in der Tasche haben als Bezieher von Bürgergeld. Dies gilt für unterschiedlichste Haushaltstypen und sämtliche Regionen in Deutschland.

Berechnungen auf Basis des aktuellen Mindestlohns von 12,82 Euro pro Stunde zeigen klare Unterschiede zwischen den Finanzen von Verdienern und Bürgergeldempfängern. Zudem wurden zusätzliche Sozialleistungen wie Wohngeld und Kindergeld berücksichtigt, die gering Verdienenden offenstehen. Ergebnis: Trotz des Aufstockens durch Leistungen bleibt der Abstand stets zugunsten der Erwerbstätigen bestehen.

Bürgergeld und Mindestlohn: Unterschiede bei Singles und Familien

Die Studie beleuchtet verschiedene Haushaltssituationen. So hat ein Alleinstehender mit Mindestlohn nach Abzügen und Wohngeldanspruch rund 1.572 Euro netto im Monat. Im Vergleich dazu erhält ein Bürgergeldempfänger in ähnlicher Wohnsituation rund 1.015 Euro, was eine Differenz von über 500 Euro ausmacht.

Auch für Alleinerziehende zeigt sich ein deutlicher Lohnabstand. So kommt eine Mutter mit einem fünfjährigen Kind und Mindestlohn inklusive Kindergeld, Wohngeld und weiteren Zuschüssen auf 2.532 Euro netto. Im Bürgergeld liegen die Leistungen bei etwa 1.783 Euro – eine Differenz von fast 750 Euro.

Selbst bei Paaren mit Kindern bleibt die Rechnung ähnlich: Das Einkommen im Job schlägt das Bürgergeld um mehrere hundert Euro. Lediglich regional variiert der Unterschied je nach Mietniveau. Am geringsten fällt der Abstand beispielsweise in München aus, am größten in Regionen wie Nordhausen.

Wenig Geld und falsches Stigma

Die Direktorin des WSI, Bettina Kohlrausch, betonte, dass Bürgergeldempfänger deutlich weniger haben als Erwerbstätige. „Die Behauptung, sie wollten nicht arbeiten, weil sich das Bürgergeld lohne, ist sachlich falsch“, so Kohlrausch. Stattdessen sei es entscheidend, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und Menschen im Bürgergeldbezug besser zu qualifizieren.

Ihre Analyse steht im Einklang mit früheren Studien, die zum gleichen Schluss kommen. Auch Michael Hüther vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft bestätigte bereits 2023, dass das Lohnabstandsgebot gewahrt bleibt. Kritisch merkte Hüther jedoch an, dass Mehrarbeit im Niedriglohnbereich oft nur geringe Effekte für die Betroffenen habe. Die Diskussion um das Bürgergeld sollte daher weniger auf Stigmatisierung als auf Lösungsansätze wie Qualifizierung und Wohnraum abzielen. (mit dpa)

