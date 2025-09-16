Knall beim BSW: Senkrechtstarter macht Schluss – „Mache ich nicht mit“

Marcel Machill hat sich überraschend vom BSW getrennt. Der Leipziger Journalistik-Professor war dort Spitzenkandidat, Chefberater und Hoffnungsträger. Noch vor Kurzem galt er als politischer Senkrechtstarter in Sachsen. Doch jetzt hat er seinen Austritt erklärt und die Partei mit einem lauten Knall verlassen. Zuerst hat die Bild berichtet.

Im Herbst des vergangenen Jahres verhandelte Machill noch intensiv mit CDU und SPD über eine mögliche Koalition. Nun begründete er seinen Rückzug damit, dass das BSW in Bautzen scharf gegen Israel argumentierte, die Hamas aber verschwieg – für ihn ein untragbarer Zustand.

Streit um Israel im BSW

„Ich möchte keiner Organisation angehören, die Israel planmäßiges Aushungern vorwirft, aber kein Wort über die Hamas verliert“, sagte Machill. Für ihn sei damit eine ethische Grenze überschritten. Das BSW habe sich in eine linke Blase verwandelt. „Da mache ich nicht mit“, so der Professor.

Doch Beobachter halten diese Erklärung für unvollständig. Eine wichtige Rolle spielte auch der Rückzug von Sabine Zimmermann vom Parteivorsitz. Mit ihr verlor Machill eine entscheidende Verbündete. Ohne ihre Unterstützung schwand sein Einfluss auf die Führung des BSW deutlich.

Viele in der Fraktion warfen Machill schon länger seine Nähe zur Landesvorsitzenden vor. Er besaß zwar kein offizielles Amt, doch galt er als enger Einflüsterer. Sein gescheiterter Versuch, über die Bundestagswahl ins Parlament einzuziehen, schwächte seine Position zusätzlich. Das Verhältnis zum BSW kühlte daraufhin spürbar ab.

Machill galt eins als Senkrechtstarter

Dass er sich nun über die Beschlüsse von Bautzen echauffierte, sehen viele Genossen kritisch. Er sei schließlich bei der Sitzung anwesend gewesen, habe jedoch konsequent geschwiegen. Dieses Verhalten sorgte für Verwunderung und Unmut innerhalb der Partei.

Hinter den Kulissen heißt es außerdem, die Niederlage seines Favoriten Hubert Kretschmer habe ihn frustriert. Der Leipziger Unternehmer verlor die Wahl zum Landesvorsitz deutlich. Daraufhin verließ Machill die Veranstaltung noch vor deren offiziellem Ende – ein deutliches Signal seiner Enttäuschung.

