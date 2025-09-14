Wagenknecht-Partei schlägt Alarm – „Behinderung von Kleinparteien“

Bündnis-Sahra-Wagenknecht (BSW) gehört mit den meisten Kleinparteien eher zu den Außenseitern bei der Kommunalwahl in Nordrhein-Westfalen. Die Partei erzielte einen Stimmenanteil von 0,1 % und wird in Statistiken unter “Andere” aufgeführt.

Doch während die anderen Kleinparteien sich mit ihren überschaubaren Ergebnissen zufriedengeben, sieht sich das BSW unfair behandelt.

Die Wagenknecht-Partei sieht sich als Opfer

Der BSW-Landesvorsitzende Amid Rabieh beschwerte sich über die Behinderung von Kleinparteien bei der Kommunalwahl: „Wir mussten vor der Wahl rund 30.000 Unterstützungsunterschriften sammeln, um überhaupt in rund 60 Prozent der Kreise und Großstädte antreten zu dürfen.“

Auch finanziell seien die Kleinparteien benachteiligt worden. Aufgrund des Beschlusses, die Mindestgröße von Fraktionen in den Kommunalparlamenten von drei auf bis zu fünf Sitze anzuheben, hätten sie kein Antragsrecht weder im Rat noch im Kreistag.

Wagenknecht wollte Merz die „rote Karte“ zeigen

Am Wahltag kritisierte die BSW-Chefin auf X die Regierungsparteien für ihr politisches Missgeschick: “Verantwortlich sind Politiker, die mit ihren Fehlentscheidungen seit Jahren das Leben der Menschen verschlechtern.”

Ihr Aufruf “Wählt heute #BSW, zeigen wir #Merz und Co. die rote Karte!” fand, den Ergebnissen zufolge jedoch kein Gehör in NRW.