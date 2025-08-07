Rückzug von Brosius-Gersdorf „bitterer Tag“: SPD zeigt sich entsetzt

Frauke Brosius-Gersdorf zieht ihre Kandidatur für das Amt der Verfassungsrichterin zurück. Der Rückzug der renommierten Juraprofessorin sorgt für Kritik und Bedauern, insbesondere bei der SPD. Fraktionschef Ulrich Commerçon bezeichnet den Vorgang als „bitteren Tag für die demokratische Kultur“. Der Rückzug erfolgt nach heftigen Attacken aus rechten Netzwerken und Widerstand aus der Unionsfraktion, die ihre Wahl verhindert haben sollen.

++Auch interessant: Brosius-Gersdorf spekuliert bei „Lanz“ mit Rückzug: „Schaden, den ich nicht verantworten kann“ ++

SPD bedauert Rückzug von Brosius-Gersdorf

Der Fraktionsvorsitzende der SPD im saarländischen Landtag, Ulrich Commerçon, bedauert den Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf von ihrer Kandidatur für das Amt der Verfassungsrichterin. „Das ist ein bitterer Tag für die demokratische Kultur in unserem Land“, erklärte er am Donnerstag (7. August) in Saarbrücken. Ihre juristischen Positionen seien fachlich fundiert, in der Wissenschaft breit anerkannt und in der Sache nicht strittig gewesen. „Frauke Brosius-Gersdorf hätte das Amt mit Würde und Sachverstand ausgefüllt“, betonte Commerçon.

Die Potsdamer Juraprofessorin Brosius-Gersdorf war von der SPD für eine Stelle als Richterin am Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen worden. Die Nominierung erfolgte in Absprache mit den Koalitionspartnern CDU und CSU. Die Wahl von ihr und zwei weiteren Richtern für das höchste Gericht in Deutschland war Mitte Juli vom Bundestag wegen koalitionsinterner Differenzen über Brosius-Gersdorf kurzfristig vertagt worden. Der Juristin war fälschlicherweise unter anderem vorgeworfen worden, sie befürworte die Möglichkeit von Abtreibungen bis zur Geburt.

SPD-Kandidatin will weiteren Koalitionsstreit verhindern

„Was sie aushalten musste, war unwürdig“, erklärte Commerçon. „Getrieben von rechten Newsportalen und deren Netzwerken wurde ihre Arbeit systematisch verzerrt und diffamiert – bis hinein in den Bundestag.“ Es sei bedenklich, dass diese Kampagne dort habe Wirkung entfalten können. „Desinformation, die im Netz begann, hat am Ende die Entscheidung über ein so wichtiges Amt wie das einer Verfassungsrichterin beeinflusst“, kritisierte er. „Dass sich die Unionsfraktion unter Jens Spahn davon treiben ließ, ist mehr als ein politischer Fehler.“

In einer Stellungnahme begründete die Rechtsprofessorin Brosius-Gersdorf ihren Rückzug mit Äußerungen aus der Unionsfraktion im Bundestag. Man habe ihr signalisiert, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei. „Teile der CDU/CSU-Fraktion lehnen meine Wahl kategorisch ab“, schrieb sie in einer am Donnerstag von ihrer Bonner Anwaltskanzlei versendeten Stellungnahme, die dem Evangelischen Pressedienst (epd) vorliegt.

Mehr News:

Brosius-Gersdorf wolle auch verhindern, „dass sich der Koalitionsstreit wegen der Richterwahl zuspitzt und eine Entwicklung in Gang gesetzt wird, deren Auswirkungen auf die Demokratie nicht absehbar sind“, hieß es in der Erklärung.

Mit epd.