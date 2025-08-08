Schwarz-Rot-Zoff nach Brosius-Gersdorf – Union „erschüttert das Vertrauen“

Der Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin für das Bundesverfassungsgericht hat innerhalb der SPD für Empörung gesorgt. Die SPD kritisiert die Union für ihre fehlende Verlässlichkeit.

Die Entscheidung belastet das ohnehin angespannte Verhältnis in der Koalition aus SPD und Union.

SPD und Brosius-Gersdorf: Kritik am Rückzug der Richterkandidatin

Der Rückzug von Frauke Brosius-Gersdorf als Richterkandidatin für das Bundesverfassungsgericht sorgt in der SPD für heftige Kritik. Ralf Stegner bezeichnete die Entscheidung als „Triumph für den rechten Mob“ und forderte Konsequenzen. „Der politische Skalp hängt am Gürtel von Björn Höcke“, sagte Stegner gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. Er richtete einen deutlichen Appell an Kanzler Friedrich Merz, die demokratische Mehrheitsfähigkeit der Koalition zu gewährleisten.

Juso-Chef Philipp Türmer sprach sich wie auch sein Kollege Stegner gegen Jens Spahn aus. „Die SPD sollte die Zusammenarbeit mit ihm einstellen“, erklärte er der „Rheinischen Post“. Er betonte, Spahns erstes Ziel müsse ein Anruf und eine Entschuldigung bei Brosius-Gersdorf sein.

SPD fordert Verlässlichkeit nach Brosius-Gersdorfs Rückzug

SPD-Fraktionschef Matthias Miersch kritisierte die Union für ihren Rückzug von der zuvor vereinbarten Unterstützung Brosius-Gersdorfs. Er schrieb in einem Brief an die SPD-Abgeordneten: „Das Verhalten der CDU/CSU erschüttert das Vertrauen und stellt die Basis demokratischer Zusammenarbeit infrage.“ Miersch betonte, dass nur verlässliche Zusagen eine Grundlage für politische Handlungsfähigkeit bilden.

Frauke Brosius-Gersdorf zog ihre Kandidatur nach deutlichem Widerstand aus der Unionsfraktion zurück. In ihrer Erklärung schrieb sie, die Union habe signalisiert, dass ihre Wahl ausgeschlossen sei. Plagiatsvorwürfe und ihre Haltung zu Abtreibungen und Kopftuchverboten wurden als Hauptgründe für die Ablehnung genannt.

Die SPD bedauerte ihren Rückzug und kündigte an, einen neuen Kandidaten vorzuschlagen. Der Vorfall belastet das Verhältnis zwischen Union und SPD erheblich und wirft Fragen zur Verlässlichkeit der Koalition auf.

