Brexit: Ministerpräsident Markus Söder hat jetzt DIESE merkwürdige Idee

Markus Söder bedauert den Brexit sehr. Die Briten will er nicht komplett loslassen.

Es ist vorbei, der Brexit wurde vollzogen. Seit Freitag gehört Großbritannien offiziell nicht mehr zur Europäischen Union. Viele Politiker bedauern den Brexit sehr. Wollen an der EU mit 28 Mitgliedstaaten festhalten. Bayerns Ministerpräsident (CSU) hat deshalb nun eine merkwürdige Idee.

Nach 47 Jahren hat Großbritannien die EU endgültig verlassen. 2016 erreichte das Brexit-Referendum eine knappe Mehrheit. Der Austritt ist immer wieder verschoben wurden. Am 31. Januar war es soweit. Bis Ende 2020 sollen sämtliche Abkommen neu verhandelt werden.

Den Brexit bedauert Markus Söder sehr. Er sagte am Samstag: „Das ist ein trauriger Tag. Die Briten werden uns in Europa sehr fehlen.“

Brexit: Söder plant Bayern-Botschaft

Doch der Politiker will das vereinigte Königreich nicht gänzlich ziehen lassen. Er hat eine merkwürdige Idee. Um die Beziehungen von Bayern und London aufrechtzuerhalten, will er in der britischen Hauptstadt eine „Bayern-Botschaft“ eröffnen.

Und das noch vor dem Sommer. „Wir bleiben als Europäer verbunden!“, sagte Söder.

----------

Top-Themen:

02.02.2020: Deshalb ist das Datum heute historisch!

„Schlag den Star“ (Pro7): Schwere Betrugsvorwürfe! Hat Frank Rosin zu unrecht gewonnen?

Coronavirus: Zwei China-Rückkehrer erkrankt ++ Jens Spahn warnt: „Was mir am meisten Sorgen macht...“

----------

Seit den 90er Jahren hat Bayern im Ausland selbst Vertretungen aufgebaut. Offiziell kümmert sich die Bundesrepublik eigentlich um Konsulate und Botschaften. (ldi)