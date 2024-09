Brandenburg-Wahl im Newsblog: Kommt es zum SPD-Beben?

Am heutigen Sonntag wählt Brandenburg seinen insgesamt 8. Landtag. Seit acht Uhr sind die Wahllokale in den 44 Wahlkreisen geöffnet, insgesamt knapp zwei Millionen Bürger dürfen ihr Kreuz setzen.

In den jüngsten Umfragen zeichnete sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der AfD und der regierenden SPD ab. Sollte Ministerpräsident Woidke die Brandenburg-Wahl verlieren, will er zurücktreten. Alle Entwicklungen findest du in diesem Newsblog.

Letzte Umfrage vor der Brandenburg-Wahl

AfD SPD CDU BSW Grüne BVB/FW Linke FDP 28% 27% 14% 13% 4,5% 3,5% 4% n.a. Umfrage Forschungsgruppe Wahlen (18. – 19- September)

+++ Zum Aktualisieren hier klicken +++

8.01 Uhr: Die Wahllokale sind geöffnet, noch bis 18 Uhr können die knapp zwei Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgeben. Auch die 16- und 17-Jährigen sind zur Stimmabgabe berechtigt. Brandenburg gilt als sicheres SPD-Gebiet, die Kanzler-Partei saß bis dato in jeder Landesregierung. Ministerpräsident Dietmar Woidke erfreut sich zwar großer Beliebtheit, doch die AfD könnte seine seit 2013 anhaltende Karriere als Landesvater beenden. Sollte die SPD bei der Brandenburg-Wahl hinter der AfD landen, will der 62-Jährige zurücktreten.