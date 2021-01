Diese Impfstoff-Arten gibt es und so funktionieren sie.

Boris Palmer: Knallharte Lockdown-Forderung an Merkel-Regierung – „Es reicht jetzt!“

Boris Palmer hat es zum dritten Mal während der Corona-Krise geschafft, Schlagzeilen zu schreiben. Der Oberbürgermeister der mittelgroßen Stadt Tübingen stellte in der „Bild“-Talkshow „Die richtigen Fragen“ am Sonntagabend eine knallharte Forderung.

Wie fast immer, wenn er sich bundespolitisch zu Wort meldet, stößt Boris Palmer auch hier auf Gegenwind.

Boris Palmer: Oberbürgermeister von Tübingen stellt kompromisslose Corona-Forderung

Im April 2020, während der ersten Corona-Welle, verlor Boris Palmer bereits die Geduld mit den staatlichen Maßmahmen. Im Sat.1-Frühstücksfernsehen sagte er: „Ich sag's Ihnen mal ganz brutal: Wir retten in Deutschland möglicherweise Menschen, die in einem halben Jahr sowieso tot wären – aufgrund ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen.“ Dieser Satz löste eine Empörungswelle aus, der Landesverband der Grünen in Baden-Württemberg forderte Palmer sogar zum Parteiaustritt auf.

Im Dezember 2020 behauptete Palmer dann, es habe in Tübingen zuletzt keine Covid-19-Erkrankungen mehr bei Senioren über 75 Jahren in Pflegeeinrichtungen oder Altenheimen gegeben. Das „Corona-Wunder“ von Tübingen war eine falsche Behauptung, die ihm allerdings großes mediales Interesse einbrachte.

Nun war Palmer am Sonntag zu Gast bei der „Bild“ - und erfüllte wohl das, was sich die Redaktion von ihm erhofft hatte. Er haute auf die Corona-Pauke!

Klartext von Tübingens OB Boris Palmer im @BILD Talk #DierichtigenFragen: „Die Nachverfolgung (von Infektionsketten) funktioniert so oder so nicht: bei (Inzidenz von) 50 nicht, auch nicht bei 200. Das sind mittelalterliche Prozesse!“ #Corona #Gesundheitsämter — Jan Schäfer (@schaefer_j) January 10, 2021

Palmer wettert in der Talkshow gegen die Verlängerung des Corona-Lockdowns bis zum 31. Januar in Deutschland. Es sei der falsche Weg: „Es reicht jetzt! Anfang Februar müssen wir kontrolliert wieder aufmachen. Wir müssen auch leben!“

Wenn die Bundesregierung an ihrem Ziel festhalte, einen bundesweite Inzidenzwert von 50 zu erreichen, „geht dieser Lockdown noch mehrere Monate“, prognostiziert der Lokalpolitiker in der Sendung.

Boris Palmer über Corona-Lockdown: „Innenstadt-Handel ist schon auf Intensivstation, der fällt bald ins Koma“

Er zeichnet bei „Bild“ ein düsteres Bild der Lockdown-Folgen: „Meiner Auffassung nach steigen jetzt aber die Schäden an der Wirtschaft, an der Gesellschaft, auch exponentiell. Der Innenstadt-Handel ist schon auf der Intensivstation, der fällt bald ins Koma. Die Insolvenzen werden anrollen. Ich meine, wir halten das nicht durch.“

Boris Palmer (Bündnis 90/Die Grünen): Oberbürgermeister von Tübingen mischt sich immer wieder in bundespolitische Debatten ein. Foto: imago images / Eibner

Der 48-Jährige ist seit 2007 der Stadt Tübingen.

Zuvor war er Landtagsabgeordneter in Baden-Württemberg.

Er zählt zum Realo-Flügel der Grünen und ist innerparteilich umstritten.

Seine Forderungen, etwa zur Flüchtlings- und Einwanderungspolitik lösten immer wieder kontroverse Diskussionen aus.

Er ist Vater von drei Kindern.

Vater einer Tochter wurde er 2010 in einer Beziehung mit der Grünen-Bundestagsabgeordneten Franziska Brantner. Seine beiden Söhne folgten 2015 und 2020 in einer aktuellen Beziehung zu einer SPD-Kommunalpolitikerin.

Zudem seien die Menschen zunehmend genervt, man verliere die Akzeptanz der Bevölkerung für die Maßnahmen. Besonders kritisiert er in der Talkshow die Ein-Freund-Regelung: „Wir können nicht weiter, wir können nicht schärfer, es reicht jetzt!“

Auf Twitter löst die Forderung des Oberbürgermeisters, den Lockdown schnell zu beenden, allerdings auch empörte Reaktionen aus: