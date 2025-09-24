Das ist merkwürdig: ZDF will offenbar Jan Böhmermanns Sendezeit kürzen – trotz Top-Quoten

Jan Böhmermann ist vielen Konservativen bis hin zum AfD-Milieu ein Dorn im Auge. Wenn es darum geht, über Rundfunkgebühren zu stänkern, dann fällt oft sein Name. Nun könnte das ZDF ausgerechnet bei seiner Show kürzen – trotz hoher Einschaltquoten!

Das ZDF plant offenbar, Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royale“ ab 2024 deutlich seltener auszustrahlen. Besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist die Sendung ein Erfolg. Mitte September erreichte Böhmermanns Show laut „DWDL“ einen Marktanteil von 19,3 Prozent – den besten Wert seit März.

Nur noch 20 Episoden pro Jahr für Böhmermann?

Laut dem „Stern“ sollen im kommenden Jahr dennoch statt bisher 33 Episoden nur noch 20 ausgestrahlt werden. Das ZDF hat die Informationen nicht dementiert, allerdings Gespräche zwischen Sender, Jan Böhmermann und der Produktionsfirma bestätigt.

Genauere Details wollte der Sender jedoch noch nicht preisgeben. Eine Sprecherin erklärte gegenüber dem „Stern“ lediglich, dass die Zusammenarbeit mit Böhmermann und der Produktionsfirma auch 2026 fortgesetzt werden soll. Zur genauen Anzahl der geplanten Episoden wurden keine Angaben gemacht. Die Produktionsfirma verweigerte eine Stellungnahme.

Umstrittene Late-Night-Shows

Böhmermanns wöchentliche Show läuft seit November 2020 und ist der Nachfolger des beliebten „Neo Magazin Royale“ auf ZDFneo. Diese war ebenfalls auf ein jüngeres Publikum ausgerichtet und erfolgreich. Aufgrund der positiven Resonanz hob das ZDF das Format ins Hauptprogramm.

Der Umgang mit Late-Night-Shows ist derzeit ein brisantes Thema. Erst kürzlich wurde die Show von Jimmy Kimmel in den USA kurzzeitig abgesetzt und kurz darauf wieder ins Programm aufgenommen. Kimmels Kritik am ermordeten Charlie Kirk und an Donald Trump hatte für heftige öffentliche Diskussionen gesorgt.

Im Umfeld dieser internationalen Entwicklungen steht nun auch Böhmermanns Show im Fokus. Das ZDF äußerte sich jedoch noch nicht klar, ob hinter der möglichen Kürzung inhaltliche oder strategische Gründe stehen.

