Ramelow warnt im Exklusiv-Interview: „Wenn wir uns nur noch von Angst treiben lassen“

Sind seine Tage als Ministerpräsident von Thüringen gezählt? Bodo Ramelow ist der einzige Regierungschef der Linkspartei. Doch laut den Umfragen vor dem Wahlsonntag steht seine Amtszeit vor dem Aus. Die Linke kommt nur auf 13-14 Prozent in den Erhebungen – weit hinter AfD, CDU und auch BSW.

Im Interview mit unserem Portalportal thueringen24.de sprach Ramelow über seine überraschende Wahlkampfaktion, den Flirt mit der CDU – und das Thema Ausländerkriminalität als heißes Eisen.

Ramelow hat wirklich alles probiert, um das Ruder noch herumzureißen vor der Thüringen-Wahl. Mit der Band „DONATA“ sang er sogar eine Cover-Version des Trio-Songs „Da Da Da“ (Ausschnitt im Video oben). Der Musikclip beinhaltet auch eine politische Botschaft an die CDU von Spitzenkandidat Mario Voigt: „Du musst mich nicht lieben, du musst nur Demokrat sein“ wird am Ende eingeblendet (hier erfährst du mehr dazu im Interview auf thueringen24.de).

Doch die CDU liebt die Linkspartei eben nicht. Für bleibt sie die SED-Nachfolgepartei, daher lehnt Voigt ein Bündnis mit der Ramelow-Partei strikt ab. So ist eine Koalition der Christdemokraten mit der neuen Wagenknecht-Partei BSW weitaus wahrscheinlicher.

Ramelow zeigt sich im Interview ernüchtert. In den Jahren seiner rot-rot-grünen Minderheitsregierung sei auch zusammen mit der CDU viel möglich gewesen. „Am Ende jetzt nach fünf Jahren rechne ich ab: 146 Gesetze und Verordnungen, die eine Mehrheit im Parlament bekommen haben. Darunter 22 Initiativen der CDU, die mitabgesegnet und mitumgesetzt worden sind“, so der Ministerpräsident. Dennoch spreche die Union von „Stillstand“ und „verlorenen Jahren“ (weitere Aussagen im Interview auf thueringen24.de).

CDU, BSW und AfD versuchten im Wahlkampf mit dem Thema Innere Sicherheiz zu punkten. Im Interview mit thueringen24.de bemühte sich Ramelow um eine differenzierte Einordnung der jüngsten Kriminalstatistiken, insbesondere was Ausländerkriminalität angeht.

„Wir stehen gerade in einem Wahlkampf, der nur noch von Gefühlen geprägt ist. In dem rationale Argumente so gut wie gar nicht vorgetragen und gehört werden. Das ist ein Problem. (…) Ich bestreite nicht die Kriminalitätsstatistik, aber die muss man auseinandernehmen, um am Ende die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Wenn wir uns am Ende nur noch von Angst treiben lassen, dann werden wir nicht zu Lösungen kommen. Wir erleben, dass Angst im Moment getriggert wird.“