Joe Biden muss sofort das Weiße Haus räumen – er ist ein Sicherheitsrisiko

Wer soll das verstehen? Joe Biden ist offenbar nicht mehr in der Lage, für weitere vier Jahre als US-Präsident zu kandidieren. Gleichzeitig aber bleibt er bis zum 20. Januar 2025 im Weißen Haus, bis zur Amtseinführung seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin.

+++ Auch spannend: Trump: Nach Bidens Rückzieher – seine Wettquote stürzt direkt ab +++

Dieser Mittelweg ist ein Sicherheitsrisiko für die USA und die ganze Welt. Ein Kommentar von Politik-Redakteur Marcel Görmann.

Biden muss abtreten – das hat nichts mit Altersdiskriminierung zu tun

Bei Abendterminen fühlt er sich zu müde, in Reden und Pressekonferenzen kommt er oft durcheinander, dazu gibt es Spekulationen darüber, dass Biden an Vorstufen von Demenz oder Parkinson erkrankt ist.

In seiner Rückzugserklärung hüllt sich Biden in Schweigen, wieso er nicht erneut antreten will. Die Antwort kennen aber längst alle. Es ist ein offenes Geheimnis in Washington, dass der US-Präsident mit seinen 81 Jahren im Kopf nicht mehr fit genug ist für das mächtigste Amt der Welt.

+++ Lesenswert: Trump stinksauer: Er will Schadensersatz von Biden – „Müssen von vorne anfangen“ +++

Das hat nichts mit Altersdiskriminierung zu tun. Der Chefsessel im Weißen Haus ist etwas anderes als der Vorsitz in einem Kleingartenverein oder in einem Tennisclub. Es geht um die Führung der freien Welt in einer Lage der globalen Krisen mit dem Potenzial nuklearer Eskalationen. Ob in der Ukraine, Israel oder Taiwan – es braucht einen voll handlungsfähigen US-Präsidenten an der Spitze der NATO gegen die autoritäre Achse Russland-China-Iran.

„Ungeeignet, die Nuklearcodes zu kontrollieren“

Tom Emmer, ein führender Kopf der Republikaner im Repräsentantenhaus, bringt es knallhart auf den Punkt. Er sagt: „Wenn die Demokratische Partei Joe Biden als ungeeignet erachtet hat, um erneut zu kandieren, ist er sicherlich auch ungeeignet, unsere Nuklearcodes zu kontrollieren.“

Mehr Themen für dich:

Joe Biden muss nun konsequent den letzten Schritt gehen und ganz zurücktreten.

Eines aber sollte auch Trump-Fans klar sein: Alles, was nun gegen Biden im Amt spricht, wendet sich genauso gegen Trump. Der 78-Jährige zeigt ebenso zahlreiche Aussetzer und wäre, sollte er die Wahl gewinnen, am Ende der nächsten Amtsperiode sogar noch älter als Biden heute.