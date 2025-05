Krebs-Schock für Biden – Trump-Sohn verhält sich völlig respektlos nach Diagnose

Kurz nach dem Aus als US-Präsident, gibt es eine schockierende ärztliche Nachricht für Joe Biden. Der 82-Jährige ist an Krebs erkrankt. Es handelt sich um Prostatakrebs und es gibt Metastasen in den Knochen. Doch sein Büro zeigt sich zuversichtlich: „Obwohl es sich um eine aggressivere Form der Krankheit handelt, scheint der Krebs hormonempfindlich zu sein, was eine wirksame Behandlung ermöglicht.“

Von Donald Trump kommt eine überraschend empathische Reaktion – anders als von seinem Sohn!

Obama und sogar Trump zeigen sich mitfühlend

Es ist nicht die erste Krebsdiagnose für Biden. Im Februar 2023 wurde bei ihm Hautkrebs festgestellt. Dem damaligen US-Präsidenten wurde bei einer OP ein Basalzellkarzinom aus der Brust entfernt. Die jetzige Diagnose scheint allerdings weitaus gravierendere Folgen für Biden mit sich zu bringen.

Aufmunternde Worte kamen prompt von Ex-Präsident Barack Obama: „Niemand hat sich mehr für die Entwicklung bahnbrechender Behandlungsmethoden für Krebs in all seinen Formen eingesetzt als Joe. Ich bin mir sicher, dass er diese Herausforderung mit der ihm eigenen Entschlossenheit und Anmut meistern wird.“

Sogar US-Präsident Donald Trump, der sonst kein gutes Wort über Biden verliert, zeigte sich mitfühlend. Über sein Netzwerk Truth Social schrieb der Republikaner:

„Melania und ich sind bestürzt über die jüngste medizinische Diagnose von Joe Biden. Wir sprechen Jill und ihrer Familie unsere herzlichsten und besten Wünsche aus und wünschen Joe eine schnelle und erfolgreiche Genesung.“ Donald Trump

Präsidenten-Junior reagiert verächtlich über Biden-Ehefrau

Trumps ältester Sohn Don Junior bringt dagegen selbst angesichts der bestürzenden Diagnose nur Verachtung für die politischen Gegner zum Ausdruck. Auf X posaunt er verächtlich: „Was ich wissen will, ist: wie Dr. Jill Biden den metastasierenden Krebs im fünften Stadium übersehen konnte. Oder ist es eine weitere Vertuschung???“

Dieser Beitrag ist auch deshalb völlig daneben, weil Bidens Ehefrau keine Medizinerin ist, sondern im Fach Pädagogik promoviert hat. Zudem gibt es gar kein fünftes Krebsstadium. Ab Stadium 4 ist es eine fortgeschrittene Krebserkrankung, die eine palliative Therapie erfordert. Eine komplette Heilung ist nicht mehr möglich.