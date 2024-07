Biden läuft wichtige Wählergruppe davon – ohne sie hat er keine Chance gegen Trump

Joe Biden verliert weiter an Zuspruch. Viele in der Bevölkerung halten ihn schlichtweg für zu alt. Für die US-Wahl 2024 kann es also ziemlich knapp werden. Für die diesjährige Wahl muss er dazu wohl auf eine Wählergruppe verzichten, die ihn 2020 noch besonders unterstützte. Sie sind mit seiner Politik schlichtweg unzufrieden.

HIER verliert Biden an Rückhalt

Der Gegenwind für Joe Biden in der Debatte um seine Präsidentschaftskandidatur wird immer stärker. Der US-Präsident verliert in der Demokratischen Partei und bei Spendern weiter an Rückhalt. Laut einer Umfrage sprechen sich 56 Prozent der befragten Parteianhänger dafür aus, dass der 81-Jährige sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzieht.

Auch in der US-Bevölkerung macht sich Unmut breit. Besonders eine Altersgruppe ist unzufrieden mit der Arbeit des US-Präsidenten: Gen Z. Ganze 71 Prozent der Befragten zwischen 18 und 29 Jahren finden laut einer Umfrage des amerikanischen Umfrageinstituts „Pew Research Center“, dass Biden keinen guten Job macht.

Junge Leute unzufrieden mit Politik

Das bittere Biden-Urteil durch die Gen-Z sorgt für Verwunderung. Denn noch 2020 bekam der US-Präsident im Wahlkampf ordentlichen Rückenwind von jungen Influencern auf TikTok und Instagram. Das änderte sich über die Jahre. Viele junge Menschen sind durch Probleme wie Pandemie, Inflation und Klimawandel frustriert. Sie fühlen sich von Bidens Politik nicht abgeholt.

Dazu hätten laut einer aktuellen Umfrage zwei Drittel der Gen-Z-Wähler angegeben, dass Bidens Unterstützung für ein TikTok-Verbot die Wahrscheinlichkeit verringert hat, dass sie im November für ihn stimmen würden.

Für Biden wird es zur Wahl jedoch besonders wichtig werden, um die Gunst der Gen-Z zu buhlen. Schrumpft sein Abstand zu Trump bei den Jüngeren um nur ein paar Prozentpunkte, könnten manche Staaten Richtung Trump kippen. Dann sitzt er nach vier Jahren Pause erneut im weißen Haus.