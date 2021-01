Bewegungsradius: Ist die „Corona-Leine“ in sich widersprüchlich?

Beim ersten Corona-Gipfel 2021 gab es eine neue heftige Maßnahme: Den Bewegungsradius. Kritiker sprechen von der „Corona-Leine“:

Möglicherweise versteckt sich in der Regelung zum 15-Kilometer-Bewegungsradius ein Widerspruch. Einige Fragen sind jedenfalls noch offen.

Bewegungsradius in der Corona-Krise: Weiter weg nur noch aus triftigen Gründen

Bundeskanzlerin Angela Merkel einigte sich mit den Ministerpräsidenten am Dienstag auf die Einführung eines Bewegungsradius in Hotspot-Landkreisen. Für Regionen mit einer 7-Tages-Inzidenz von 200 oder höher kann eine solche Bewegungsbeschränkung beschlossen werden. Dann dürften die Menschen nur noch an Ziele fahren, die maximal 15 Kilometer entfernt von der Außengrenze ihres Wohnortes sind. Ausnahmen gelten für Fahrten aus triftigen Gründen, zu einem Familienmitglied, zum Arzt oder zum Arbeitsplatz.

Touristische Reisen innerhalb Deutschlands sind bis zum 31. Januar sowieso untersagt, weil Hotels, Jugendherbergen und Ferienhäuser nicht geöffnet werden dürfen. Somit ergibt sich durch die neue 15-Kilometer-Regelung hier keine Neuerung.

+++ Mehr aktuelle Infos zur Pandemie: Corona-Newsblog ++

Der umstrittene Bewegungsradius wird zunächst nur einen kleinen Teil der Bevölkerung betreffen. Die meisten Regionen Deutschlands sind momentan kein Hotspot-Gebiet. Die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut Robert-Koch-Institut am Mittwoch bei 127,3. Zwar hängt das wohl auch mit weniger Corona-Tests in der Weihnachts- und Silvesterzeit zusammen, aktuell jedoch würde der Bewegungsradius, sofern er von den Bundesländern auch umgesetzt wird, nur eine Minderheit betreffen, etwa Menschen aus Sachsen und Thüringen

Werden Ordnungsamt und Polizei bald an beliebten Ausflugsorten kontrollieren, woher die Menschen angereist sind? Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Bewegungsradius: Nicht in den Nachbarlandkreis, aber dafür nach Dubai dürfen?

Doch wie ist es bei schon gebuchten Urlaubsreisen? Wäre es nicht ein Widerspruch, wenn man nicht mehr in den Nachbarlandkreis fahren darf, weil Tagesausflüge zu regionalen Naherholungsgebiete wie Winterberg im Sauerland unterbuden werden sollen, gleichzeitig aber Flugreisen nach Dubai und Co. noch möglich sind?

----------

Coronavirus in Deutschland:

Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch 21.237 neue Fälle.

Zudem wurden dem RKI 1.019 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 mitgeteilt.

Insgesamt verstarben nun in Deutschland bereits 36.537 Covid-19-Infizierte.

Aktuell werden 5.549 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt, über 3.000 davon invasiv beatmet.

----------

Auslandsreisen trotz Corona-Bewegungsradius?

Seit dem 1. Oktober gelten Reise- und Sicherheitshinweise der Bundesregierung. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es dazu: „Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben am 25. November 2020 alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, jeden nicht notwendigen Kontakt zu vermeiden und möglichst zu Hause zu bleiben. Auch alle nicht zwingend erforderlichen beruflichen und privaten Reisen, insbesondere touristische Reisen auch ins Ausland unter anderem in Hinblick auf die Skisaison sind zu vermeiden.“

Es bestehen bei der Einreise aus einem ausländischen Risikogebiet strenge Bestimmungen über Quarantäne-Pflichten Corona-Tests. Es drohen hohe Bußgelder bei Verstößen.

-----------

Mehr Corona-Nachrichten:

-----------

Bewegungsradius: Wird es Ausnahmeregelungen für Fahrten zum Flughafen oder zum Hauptbahnhof geben?

Nun kommt es für die Reisenden auf die genauen Formulierungen in den Verordnungen in den Bundesländern an. Wahrscheinlich ist, dass die Bundesländer auch in Hotspot-Gebieten Ausnahmeregelungen für Reisende einbauen werden, die sich auf den Weg zu einem Flughafen oder Hauptbahnhof außerhalb des 15-Kilometer-Radius machen müssen. Das Portal reisereporter.de weist darauf hin, dass es ähnliche Ausnahmeregelungen in Bayern und Baden-Württemberg auch hinsichtlich der nächtlichen Ausgangssperre gibt. Dort dürfen sich Urlauber auch in den Nachtstunden auf den direkten Weg zum Flughafen oder Bahnhof machen bzw. von einer anderen Person gefahren werden.

Bis dahin bleibt Rätselraten. Klar ist: Zu den triftigen Gründen für weitere Reisen in Hotspot-Gebieten zählen laut dem Bund-Länder-Beschluss „Einkaufen, Reisen und tagestouristische Ausflüge“ explizit nicht! Die genauen Regelungen im Detail werden in den Bundesländern vorgenommen.

Abgesehen von der formalen und juristischen Frage, was erlaubt ist, bleibt aber eine ethische: Sollte man mitten in einer Pandemie unbedingt ins Ausland reisen?