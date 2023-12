Beitragsexplosion bei Barmer – diese Krankenkassen sind viel günstiger

Barmer schockt die rund 8,7 Millionen Versicherten: Die Krankenkasse wird zum Jahreswechsel deutlich teurer. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bleibt weniger Netto übrig!

Doch es gibt deutlich günstigere Alternativen, falls du über einen Krankenkassen-Wechsel nachdenkst.

Weniger Netto für Versicherte: Barmer schlägt beim Beitragssatz drauf

Der Beitragssatz der Barmer steigt zum Januar auf 16,79 Prozent. Das gab die Krankenversicherung kurz vor Weihnachten bekannt. Bislang lag der Beitragssatz bei 16,1 Prozent.

Der Satz setzt sich zusammen aus dem allgemeinen Beitrag in Höhe von 14,6 Prozent des Bruttoeinkommens sowie dem Zusatzbeitrag. Den kann jede Krankenkasse individuell festsetzen. Bislang verlangte die Barmer einen Zusatzbeitrag von 1,5 Prozent, ab Januar sind es jedoch 2,19 Prozent. Der Beitrag wird paritätisch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern bezahlt.

Die Krankenkasse rechfertig den starken Anstieg mit „massiv steigenden Krankenhausausgaben“ Ein Barmer-Sprecher sagte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP: „Wir wenden in diesem Jahr allein für den stationären Bereich 1,1 Milliarden Euro mehr auf als in 2022.“ Ursache seien zum Teil noch Corona-Nachholeffekte, aber auch allgemein höhere Fallzahlen und höhere Kosten im stationären Bereich.

Mit der günstigen Krankenkasse sparst du Hunderte Euro im Jahr

Bei anderen Krankenkassen sieht die Lage aber finanziell offenbar nicht so ernst aus. Bei zwei bundesweiten Versicherungen liegt der Zusatzbeitrag unter einem Prozent!

Laut dem Informationsportal krankenkasse.de ist die BKK firmus mit einem Zusatzbeitrag von 0,9 Prozent die günstigste aller bundesweit geöffneten Krankenkassen. Der Gesamtbeitragssatz beläuft sich demnach auf 15,5 Prozent. Arbeitnehmer zahlen davon die Hälfte, so dass ihnen unterm Schritt 0,64 Prozent mehr in der Tasche bleiben vom Bruttolohn als bei Barmer. Für Durchschnittsverdiener können das also schon 15, 20 oder 30 Euro mehr netto im Monat sein.

Wenn es nicht nur um den Beitragssatz geht

Ebenfalls besonders günstig ist die hkk (0,98 Prozent Zusatzbeitrag) sowie Audi BKK mit einem Zusatzbeitrag von genau einem Prozent. Bevor man sich jedoch zu einem Wechsel der Krankenkasse entschließt, sollte auch das gesamte Angebot verglichen werden. Manche Versicherungen bieten Zusatzleistungen im Kundenservice, Bonusprogramme oder Prämien an, die möglicherweise auch interessant sein können und zum Bleiben bewegen.