  Frust im neuen Job! Hat sich Annalena Baerbock das so vorgestellt?

Frust im neuen Job! Hat sich Annalena Baerbock das so vorgestellt?

Ernüchternde Erfahrung für Ex-Außenministerin Baerbock in New York. In ihrer neuen Rolle bei der UN kämpft sie gegen Widerstände an.

Ernüchternd Erfahrung im neuen Job! Ex-Außenministerin Annalena Baerbock erlebte in New York wenig Respekt ihr gegenüber als Sitzungsleiterin nach der Rede von Donald Trump vor der UN-Generalversammlung. Mehr dazu in der Fotostrecke.

Harter Job-Start für Annalena Baerbock

Hat sie sich das so vorgestellt?
Baerbock erlebt einen etwas frustrierenden Job-Start bei der UN – hat sie sich das so vorgestellt? Sie muss akzeptieren, dass auf sie nur eingeschränkt gehört wird, wenn die Staats- und Regierungschef bei der UN in New York zusammenkommen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Holzhammer-Schläge und Ermahnungen
Mit Holzhammer-Schläger, der Unterstützung einer Kollegin mit einer Glocke und Ermahnungen versucht Baerbock nach der UN-Rede von Donald Trump wieder Ruhe in den Saal zu bekommen. Auf Englisch fordert sie die Anwesenden mehrfach dazu auf, sich wieder hinzusetzen. Foto: IMAGO/UPI Photo
Minutenlang bleibt es laut
Es dauert jedoch mehrere Minuten, bis der Lärmpegel und die Unruhe im Plenarsaal wieder abnimmt nach der Trump-Show. Baerbock muss sich gedulden, die Vertreter der Länder tauschen sich weiter aus. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Teleprompter-Spitze von Baerbock
Bevor Baerbock dann den nachfolgenden Redner, dem Präsidenten von Indonesien, ankündigt, kontert sie nach einer Beschwerde von Donald Trump über den nicht funktionierenden Teleprompter: „Wir können Ihnen versichern, dass die UN-Teleprompter sehr gut funktionieren.“ Laut einem UN-Sprecher hatte Trump seine eigene Ausrüstung mitgebracht, die zunächst streikte. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire
Für ein Jahr in New York
Die 44-Jährige ist für ein Jahr lang Präsidentin der UN-Generalversammlung. Es ist vor allem ein zeremonieller Posten, ohne großen diplomatischen Einfluss. Ihr Amt ist am ehesten mit der Bundestagspräsidentin zu vergleichen – sie achtet darauf, dass Redezeiten eingehalten werden und Ordnung herrscht. Foto: IMAGO/Xinhua
Ignoranz und Widerstände
Jeder Job hat seine Tücken, aber es scheint so, als müsste sie in ihrer neuen Rolle oft gegen Widerstände und Ignoranz ankämpfen! Nicht nur, wenn Trump spricht. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

