Video mit Annalena Baerbock aufgetaucht: So hast du sie noch nie gesehen

Annalena Baerbock war mal kurz nicht Außenministerin, sondern eine ganz normale Frau, wie auf einer ü30-Party, irgendwo in Deutschland an einem Samstagabend…

+++ Interessant: „Baerbock lebt in eigener Welt“ – TV-Moderator schießt gegen Grüne live auf Sendung +++

Zu einem Parteitag gehört auch eine ordentliche Feier – so auch am Samstagabend bei den Grünen in Wiesbaden. Friedrich Merz hat vorgelegt – Annalena Baerbock zieht nach! Jetzt ist ein Video aufgetaucht, auf dem man die Außenministerin ganz ausgelassen auf der Tanzfläche sieht.

Omid Nouripour legt auf – Baerbock bewegt die Hüften

Aufgelegt hatte der bisherige Parteichef Omid Nouripour, wie schon beim Parteitag 2022 in Bonn. Damals gab es noch einen kleinen Skandal um fehlende Corona-Masken bei vielen Delegierten auf der Party.

Diese Zeiten sind längst vorbei. Und trotz mäßiger Umfragewerte für die Grünen (aktuell 10-12 Prozent deutschlandweit), war Annalena Baerbock und den Delegierten zum Tanzen zumute. Ein Clip zeigt sie fröhlich vor dem DJ Pult.

Wie sollte es anders sein, lief natürlich ein Song von Taylor Swift. „Shake it off“. In dem Lied geht es um die Hater, die man einfach abschütteln soll. Wie passend, angesichts des Grünen-Bashings seit Jahren. Auf Instagram ist ein Ausschnitt veröffentlicht worden (einmal nach rechts swipen und anklicken, damit das Video startet).

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Außenministerin stresst den DJ

Die Außenministerin konnte mit Parteifreundinnen wie Katharina Dröge und Britta Haßelmann um sich herum ein bisschen Anpassung rauslassen. Nebenbei aber soll sie sich auch immer wieder in die Playlist von Nouripour eingemischt haben, verrät Fraktionschefin Dröge auf Instagram.

Mehr Themen für dich:

Mittlerweile aber hat Baerbock längst wieder die harte Realität eingeholt. Am Montag drohte sie China am Rande eines EU-Treffens in Brüssel mit Konsequenzen angesichts der mutmaßlichen Drohenproduktion für Russlands Krieg in der Ukraine.