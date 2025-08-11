Bärbel Bas privat: Trauriges Schicksal begleitet neue starke SPD-Frau

Bärbel Bas – der Name steht für Power, klare Kante und Ruhrpott-Charme. Sie war nicht nur Bundestagspräsidentin und ist jetzt Arbeitsministerin, sondern sie soll auch Saskia Esken als Parteivorsitzende der SPD ablösen. Wer ist Bärbel Bas privat?

Geboren am 3. Mai 1968 in Walsum, einem Stadtteil von Duisburg, ist Bärbel Bas ein echtes Kind des Ruhrpotts. Ihre Herkunft prägt sie bis heute. Ihr Vater war Busfahrer, ihre Mutter Hausfrau und mit fünf Geschwistern – drei Jungs, drei Mädchen – war das Haus immer voll. Die Eltern von Bärbel Bas lebten bescheiden, Geld war knapp. „Wenn die Schuhe kaputt waren, mussten wir zum Sozialamt“, verriet sie dem „Spiegel“. Diese Herkunft machte sie stark: Vom Arbeiterkind zur Spitzenpolitikerin – ein Aufstieg, der sie privat bodenständig hält.

Bärbel Bas privat: 2020 verlor sie ihren Ehemann

Privat hat Bärbel Bas einen schmerzhaften Verlust erlitten. Bis zu seinem Tod im September 2020 war sie mit Siegfried Ambrosius verbunden, einem SPD-Urgestein aus Duisburg. Das Paar war 15 Jahre zusammen, fünf davon verheiratet. Ambrosius, 27 Jahre älter, starb an einer Krankenhausinfektion. „Sein Tod hat mich aus der Bahn geworfen“, gab sie privat zu. Kinder hatten sie keine. Auch sonst hat sie keine Kinder. Der Verlust ihres Ehemanns hat sie privat gezeichnet, doch sie kämpfte sich zurück ins Leben.

Mit 1,81 Metern ist Bärbel Bas eine imposante Erscheinung – ihre Größe macht sie im Bundestag unübersehbar. Privat liebt sie ihre Harley-Davidson Low Rider S. „Motorradfahren ist Freiheit“, schwärmt sie. Dazu kommt ihre Leidenschaft für Fußball: Früher kickte sie bei der DJK Adler Duisburg, heute jubelt sie für den MSV Duisburg. Privat gönnt sie sich gerne eine Currywurst mit Pommes – typisch Ruhrpott!

Bärbel Bas privat: Sie streicht ein stattliches Gehalt ein

Als Bundestagspräsidentin kassierte Bärbel Bas laut Steuererklärung 2022 rund 22.700 Euro monatlich – ein stolzes Gehalt, das ihre Herkunft in den Schatten stellt. Als Ministerin dürfte es ähnlich üppig sein. Privat bleibt sie sparsam: Ihre 42-Quadratmeter-Mietwohnung in Berlin ist kleiner als ihr Büro. „Ich bin immer noch die Alte“, sagt sie. Ihre Mutter, die die Familie zusammenhielt, wäre stolz.

Bärbel Bas ist privat ein MSV Duisburg Fan. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Die Mutter von Bärbel Bas war das Herz der Familie. Mit sechs Kindern hatte sie alle Hände voll zu tun. Nach der Scheidung der Eltern lebten die Kinder zunächst bei ihr, später beim Vater. Diese Umbrüche prägten Bärbel privat. Ihre Eltern lehrten sie Durchhaltevermögen – ein Wert, der sie in der Politik antreibt.

Privat ist Bärbel Bas eine Mischung aus Toughness und Herz. Sie liebt Horrorromane wie Stephen Kings „Es“, hört „Die Toten Hosen“ und gibt der AfD im Bundestag Kontra. Der Verlust ihres Ehemanns machte sie verletzlich, ihre Herkunft hält sie echt. „Ich bin aus Duisburg, nicht aus Zucker“, sagt sie – und das ist Bärbel Bas: privat und politisch ein Unikat!