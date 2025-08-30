Schüsse auf Abgeordneten – Ukraine schockiert

Der frühere ukrainische Parlamentspräsident Andrij Parubij wurde im Westen der Ukraine in Lwiw ermordet. Präsident Selenskyj bestätigte den „schrecklichen Mord“ auf der Plattform X. Parubij war 54 Jahre alt und ein prominenter Vertreter der proeuropäischen Bewegung.

Laut ukrainischen Medien wurde er mit mehreren Schüssen getötet, wie Bild berichtet. Die Angaben schwanken zwischen fünf und acht Schüssen. Die Polizei berichtete, dass Parubij seinen Verletzungen noch am Tatort erlag. Die Ermittlungen laufen, der Täter ist bislang unbekannt.

So kam es zu dem Attentat

„Alle notwendigen Kräfte und Mittel werden für die Ermittlungen und die Suche nach dem Mörder eingesetzt“, erklärte Selenskyj. Die Behörden äußerten sich bisher nicht zu einem möglichen Motiv. Ob Putin oder Russland in den Mord verwickelt sind, wird derzeit geprüft.

Laut dem Medium „Kyiv Independent“ trug der Täter eine Lieferboten-Verkleidung und war mit einem E-Bike unterwegs. Er soll sich Parubij genähert, das Feuer eröffnet und anschließend geflohen sein. Gouverneur Kozytskyi erklärte, dass die Suche nach dem Schützen auf Hochtouren laufe.

Putin und Parubij: Eine offene Rechnung?

Parubij war von 2016 bis 2019 Präsident des ukrainischen Parlaments. Davor leitete er den Sicherheitsrat der Ukraine. Er spielte eine führende Rolle bei der Maidan-Revolution 2014 und der orangefarbenen Revolution 2004. Damit galt er als Feindbild für Putin und den Kreml.

Der Mord sorgt für neue Spannungen. Viele Beobachter vermuten eine gezielte politische Botschaft. Putin hat in der Vergangenheit bereits gezielt Oppositionelle und ukrainische Führungspersonen ins Visier genommen. Auch in diesem Fall bleibt sein Name nicht ungenannt.

Putin selbst äußerte sich bisher nicht. Doch der Verdacht einer russischen Beteiligung überschattet die Ermittlungen und sorgt international für Aufmerksamkeit.

