Atomwaffen: Das denken ganz normale Leute – „Absolute Hysterie“

Das Thema Atomwaffen war lange Zeit kaum präsent in Deutschland. Doch jetzt bringt Katarina Barley, SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl (9. Juni), das Thema zurück auf die große Bühne. Falls die USA nicht mehr auf der Seite von Deutschland stehen sollten, wie es Präsidentschaftskandidat Donald Trump angedroht hat (>>> hier mehr), kann Barley es sich vorstellen, dass die EU eigene Atomwaffen anschaffen muss.

+++ Angst vor Putin-Angriff wächst – wie stark muss Deutschland aufrüsten? +++

Aber ist die Gefahr real? Ist es nötig, womöglich auch in Deutschland Nuklearwaffen zu stationieren – zur Abschreckung oder zur Verteidigung? Wie Bürgerinnen und Bürger dazu stehen, hat diese Redaktion in der Innenstadt von Essen (NRW) erfragt.

Atomwaffen: So bewerten Bürger die Gefahr

Die derzeitige Debatte um eine mögliche Anschaffung von Atomwaffen in der EU wird kontrovers geführt. „Europa braucht Atomwaffen“, sagte taz-Journalistin Ulrike Herrmann zuletzt im ZDF-Talk von Markus Lanz. Auf „X“ (ehemals Twitter) kam prompt die Reaktion eines Users: „Nein, Ulrike Herrmann! Europa braucht keine Atomwaffen! Was ist denn hier los!? Meine Fresse“, kommentiert User @NurderK.

+++ Atomwaffen in Deutschland: Bei uns lagert die Sprengkraft von 260-mal Hiroshima +++

Aber wie ist die allgemeine Stimmung in einer deutschen Großstadt? In Essen kam unser Reporter mit einem älteren Herrn ins Gespräch: „Wir haben in Europa bereits in Frankreich und England Atomwaffen. Sogar in Deutschland, zumindest stellen wir die Fluggeräte zur Verfügung, damit wir Atomwaffen benutzen können.“ Er glaube aber nicht, dass es momentan notwendig ist, in Deutschland eigene Atomraketen oder -bomben anzuschaffen. Darüber müsse man erst später nachdenken. „Jetzt darüber zu diskutieren, ist die absolute Hysterie“, so der 73-jährige Mann.

„Die Gefahr ist schon lange da“

Andre W., ein 28-jähriger Handwerker aus Essen, wägt bei der Frage nach Atomraketen ab. „Ob wir Atomwaffen brauchen, kann man mit ja und nein beantworten. Ja, zum Schutz gegen den Feind. Und nein, weil sie einfach alles zerstören würden. Im Ernstfall würde man wohl auch nicht viele Atomwaffen brauchen. Die Gefahr aus dem Osten ist aber schon lange da. Die Menschen haben Angst“, sagt der 28-Jährige.

Ein älteres Pärchen ist geteilter Meinung. „Wir machen hier immer auf grün und schließen Atomkraftwerke, aber jetzt wollen die auf einmal Atomwaffen ins Land holen. Das verstehe ich nicht“, sagt die 63-jährige Frau.

Mehr News:

Ihr Mann sieht das ein bisschen anders. „Von mir aus kann Europa ruhig Atomwaffen anschaffen. Die Gefahr ist präsent. Das wäre einfach nur sicherer für alle“, so der 67-Jährige.