Asyl: Grüne im Kreuzfeuer der Kritik – Kinder-Abschiebungen wühlen Österreich auf

Österreichs Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) muss sich rechtfertigen. Links: Ein Polizist zerrt an einer Demonstrantin bei einem Protest gegen die Abschiebung dreier Schülerinnen und ihrer Familien nach Georgien und Armenien. Rund 160 Personen, darunter Politiker der SPÖ, der Grünen und der liberalen Neos, setzten protestierten vor dem Abschiebungszentrum in Wien.

Asyl-Empörung in Österreich: Die nächtliche Abschiebungen von drei Schülerinnen mit ihren Familie von Wien nach Georgien und Armenien erschüttern die Alpen-Republik.

Die Abschiebungen sorgen in Österreich für eine kleine Regierungskrise zwischen den Grünen und der ÖVP sowie eine neue Asyl-Diskussion.

Asyl-Streit in Österreich: Grüne und ÖVP heftig in der Kritik – „Es ist eine Schande!“

Der grüne Vizekanzler Werner Kogler hatte zuvor eine Prüfung der Fälle durch das Innenministerium gefordert. In einer Stellungnahme nach der Abschiebung am Donnerstag erklärte Kogler: „Dass heute in den Morgenstunden gut integrierte Mädchen abgeschoben wurden, ist unmenschlich und unverantwortlich.“ Eine offene Attacke auf den Koalitionspartner ÖVP, die Partei des konservativen Bundeskanzlers Sebastian Kurz.

Mehr über die Bundesregierung von Österreich:

Seit Januar 2020 regieren ÖVP und Grüne zusammen in einer Koalition das Land.

Bundeskanzler ist Sebastian Kurz (ÖVP).

Von 2017 bis 2019 gab es eine Koalition von ÖVP und FPÖ unter Kurz, die nach dem skandalösen „Ibiza-Video“ mit Vizekanzler Strache platzte.

Bei der Nationalratswahl 2019 kamen die Grünen auf 13,9 Prozent. Ein Plus von 10,1 Prozent. Die ÖVP legte ebenfalls zu. Sie kam auf 37,4 Prozent.

In einem Interview mit dem Ö1-Mittagsjournal bekräftigte der Grünen-Spitzenpolitiker Kogler seine heftige Kritik am Regierungspartner: „Es gibt keine zwingende rechtliche Verpflichtung zur Abschiebung von Schulkindern, die hier in Österreich aufgewachsen sind und gut integriert sind. Aber was es mit Sicherheit gibt, ist eine politische Verpflichtung zur Menschlichkeit. Und die Menschlichkeit hätten sich die Mädchen verdient, die jetzt mit polizeilicher Härte abgeschoben wurden.“

Ein aufwühlendes Video der Abschiebungen postete derweil Florian Klenk, Chefredakteur der linksliberalen Wochenzeitung „Falter“ auf Twitter. Er sagte zu den Aufnahmen: „Ich kann es eigentlich gar nicht glauben, dass ich hier ein fünfjähriges Kind mit einer Bärenmütze in einem Polizeiauto sitzen sehe, das von maskierten Polizisten weggeführt wird. Wenn man das Ganze kommentieren würde, müsste man eigentlich sagen: Es ist eine Schande!“

Der Bundespräsident hat die gestrige Abschiebung in der #zinnergasse verurteilt. Miriam Hübl und ich haben für Euch ein kleines Video des gestrigen Abends gestaltet. pic.twitter.com/mvhiuRL7iu — Florian Klenk (@florianklenk) January 28, 2021

Asyl: Bundespräsident Van der Bellen „zutiefst betroffen“

Sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen mischte sich ein und zeigte sich „zutiefst betroffen“. In einem auf Facebook veröffentlichten Video sagte er: „Wir müssen einen Weg des menschlichen, respektvollen Umgangs miteinander finden. Gerade wenn Kinder die Hauptleidtragenden sind.“ Er könne und wolle „nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist“ und er frage sich, ob es nicht einen „rechtlichen Spielraum“ gegeben habe. Als Bundespräsident habe er in diesem Fall keine formale Zuständigkeit, „aber sehr wohl eine klare Haltung“.

Asyl: Österreichische Grüne im Kreuzfeuer – „Mein Gott, wir sind in der Regierung, damit die Dinge besser werden“

Besonders der Fall der zwölfjährigen Gymnasiastin Tina aus Wien rückte vor der Abschiebung ins Blickfeld der Öffentlichkeit. Lehrer und Mitschüler setzten sich für das gut integrierte Mädchen ein. Noch am Tag vor ihrer Abschiebung winkten ihr ihre Klassenkameraden vor dem Abschiebezentrum am Fenster zu. Tina ist in Österreich geboren, nur zwei Jahre verbrachte sie in Georgien, als ihre Mutter 2012 mangels eines positiven Asylbescheids dorthin zurückgeschickt wurde. Das österreichische Innenministerium unter Führung von ÖVP-Politiker Karl Nehammer verweist darauf, dass seit vier Jahren mehrere höchstgerichtliche Entscheide vorlagen, die eine Abschiebung der Familie vorsahen.

Nun geraten aber auch die Grünen selbst in der Kritik. Vizekanzler Kogler versucht die eigene Verantwortung klein zu reden. Die bestehenden Asyl-Gesetze seien in der Vergangenheit ohne Zustimmung seiner Partei beschlossen worden. Es brauche andere Mehrheiten, um sie zu ändern. Ähnlich argumentierte Sozialminister Rudolf Anschober, ebenfalls ein Grüner, im Interview mit Puls 24: „Mein Gott, wir sind in der Regierung, damit wir einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Dinge besser werden. Das gelingt an vielen Tagen, an manchen leider nicht. Gestern war so ein Tag.“ Er forderte eine Asyl-Härtefallkommission, ähnlich wie in Deutschland.

"Wir sind in der Regierung um einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Dinge besser werden. Das gelingt an vielen Tagen, an manchen leider nicht. Gestern war so ein Tag," sagt @rudi_anschober (Die Grünen) im #puls24-Interview zur Abschiebung dreier Schülerinnen. #tina #zinnergasse pic.twitter.com/sjz11ekbrQ — PULS 24 (@puls24news) January 28, 2021

Grüne in Österreich „mitgefangen, mitgehangen“ – Zwickmühle in der Kurz-Regierung

Laut Politikwissenschaftler Dr. Heinz Wassermann befinden sich die Grünen in einer gefährlichen Zwickmühle: „Die aufgezwungene Doppelstrategie – einerseits die ÖVP in Flucht und Asyl und Migrationsthemen weiter gewähren zu lassen, sich aber auf der anderen Seite darüber zu alterieren, wird über kurz oder lang schwer funktionieren und könnte auch innerparteilich durchaus Sprengkraft haben“, analysierte er die Situation auf Anfrage des ORF. Aus Sicht des Politologen gelte: „Mitgefangen, mitgehangen – und der Ausweg, wenn es einen gibt, wäre wohl der, die Koalition platzen zu lassen.“

Heftige Kritik an der Abschiebung kommt von der Oppositionspartei SPÖ. „Als Mutter macht es mich fassungslos, dass gut integrierte Kinder aus ihrem Leben gerissen und in ein fremdes Land abgeschoben werden“, schrieb die SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner auf Twitter.

Dagegen zeigt die rechte FPÖ Verständnis für die Abschiebungen. „So schwierig solche Maßnahmen auch immer sind, aber in einem Rechtsstaat muss klar sein, wenn es kein Recht auf einen Aufenthalt in Österreich gibt, dann muss man auch diese Maßnahmen setzen“, erklärte FPÖ-Chef Norbert Hofer. Die Partei fordert schnellere Asylverfahren.