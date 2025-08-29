Frauen-Problem bei Asyl – Geflüchtete unzufriedener mit Stimmung in Deutschland

Die Stimmung unter Geflüchteten in Deutschland hat sich verschlechtert. Das zeigt eine Befragung, die nun veröffentlicht wurde. Es gibt aber auch positive Aspekte: Viele der 2015 ins Land gekommenen Männer sind mittlerweile berufstätig. Bei Frauen allerdings gibt es größere Probleme.

Asyl: Geflüchtete fühlen sich weniger willkommen

Die Stimmung unter den Geflüchteten in Deutschland hat sich verschlechtert. Das ergab eine Befragung im Auftrag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Die Zahlen wurden nun veröffentlicht. Foto: imago images / Ralph Peters Demnach empfanden 2016 noch 83 Prozent der Asylbewerber ein Willkommensgefühl in Deutschland. 2023 dagegen ist diese Zahl auf 65 Prozent gesunken.

Foto: imago/Ralph Peters Das bedeutet: Mehr als jeder dritte Geflüchtete fühlt sich nicht mehr willkommen in Deutschland. Foto: imago images / Christian Spicker Eine Studie vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt allerdings, dass fast zwei Drittel der Geflüchteten von 2015 mittlerweile einen Job haben. Foto: FUNKE Foto Services Vor allem die Männer haben mittlerweile Arbeit gefunden. 79 Prozent der kinderlosen Männer, die 2015 Asyl beantragten, arbeiten. Bei den Vätern sind es 69 Prozent. Insbesondere in „Engpass-Branchen“ wie Fertigung, Verkehr und Logistik oder Lebensmittel- und Gastgewerbe. Foto: imago/Ralph Peters Anders sieht es allerdings bei den geflüchteten Fauen aus, vor allen den Müttern. Kinderlose Frauen, die 2015 Asyl beantragten, arbeiten zu 40 Prozent. Jene mit Kindern sogar nur zu 21 Prozent. Sie sind somit viel schlechter integriert in den Arbeitsmarkt. Foto: imago images / photothek Diejenigen Frauen, die aber arbeiten, sind vor allem in der Gesundheitsbranche sowie im Handel und Reinigungsgewerbe beschäftigt. Auch in diesen Branchen herrscht Arbeitskräftemangel – oft aber ist die Bezahlung schlecht.

