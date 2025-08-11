Asyl: Erfolg für Schwarz/Rot – Hauptroute für Flüchtlinge nahezu dicht

Die Bundesregierung hat sich mehreren ambitionierten Zielen verpflichtet, darunter die Reduzierung der Flüchtlingszahlen. Um der Asyl- und Migrationspolitik wieder Herr werden zu können, hat man die Grenzkontrollen massiv verschärft. Jüngst hat Innenminister Dobrindt die Verlängerung jener Kontrollen angekündigt. Ein neuer Frontex-Bericht, welcher der Bild vorliegt, macht Schwarz/Rot Hoffnung.

+++ Das könnte dich auch interessieren: Gaza-Ticker: Waffenlieferung wird zum Zerwürfnis – „Exit-Strategie“ +++

Demnach ist die Westbalkan-Route, über welche seit 2015 die meisten Flüchtlinge nach Deutschland kamen, nahezu dicht. Laut der Bild kamen über jene Strecke über 700.000 Menschen nach Deutschland, die Route wurde somit zur Belastung für das deutsche Asyl- und Integrationssystem.

Westbalkan-Route strenger überwacht

Die verschärften Kontrollen – auch von EU-Staaten wie Polen – zeigen laut der Statistik Wirkung. Im Juli kamen nur noch 1.286 Flüchtlinge über die Balkan-Route, in den ersten sieben Monaten waren es 6.543. Durchschnittlich knapp 40 Menschen pro Tag suchten Asyl.

Weitere Nachrichten:

Im Vergleich zum Jahr 2022 entsprechen diese Zahlen einem Rückgang von fast 95 Prozent. Die Bild berichtet, dass das Minus im Vergleich zum Vorjahr rund 47 Prozent beträgt. Wie zentral die Westbalkan-Route für Flüchtlinge ist beziehungsweise war, zeigt ein Blick auf das Jahr 2015.

Laut Pro Asyl stiegen die Antragszahlen auf Asyl in Ungarn – das Land muss auf dem Weg Richtung Nordeuropa durchquert werden – in jenem Jahr sprunghaft an. Während 2014 noch knapp 42.000 Anträge gestellt wurden, waren es 2015 über 170.000 Asyl-Anträge. Die Organisation sah hierin ein Indiz dafür, dass sich die Fluchtroute vom zentralen Mittelmeer in die Ägäis verschoben hatte.

Asyl: Schlepper suchen sich neue Wege

Die Balkanroute ist allerdings keine festgelegte, immer gleiche Strecke, sondern ein Sammelbegriff für Migrationswege, die über den Balkan nach Westeuropa führen. Einer der meistgenutzten Wege führt über die Türkei, Griechenland, Nordmazedonien, Serbien und Ungarn.

Die Bild berichtet, dass sich die Schlepper inzwischen andere Routen gesucht hätten. Eine dieser Strecken führt über Kreta: In diesem Jahr haben bereits über 10.000 Migranten den neuen Migrationskorridor von Ostlibyen nach Kreta genutzt – das sind viermal so viele wie im Vorjahr.

Insgesamt sieht sich die EU-Kommission auf einem guten Weg, ihr Ziel der Asyl-Senkung zu erreichen. Bis zum Stichtag 31. Juli wurden 95.200 Neuankömmlinge in der EU registriert, ein Rückgang um 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.