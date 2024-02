Aschermittwoch: Söder ätzt gegen Grünen-Politikerin – „grüne Margot Honecker“

Am Aschermittwoch (14. Februar) verabschieden die Parteien die Karnevalszeit. Auch die CSU läutete das Ende in Passau ein. Mit von der Partei war dort natürlich Markus Söder.

Der CSU-Politiker stichelt gerne gegen die Grünen. Aber beim heutigen Aschermittwoch ging er für viele Menschen zu weit.

Skandalöser CSU-Aschermittwoch

Der politische Aschermittwoch läutet das Ende der Karnevalszeit ein. Politikerinnen und Politiker geben an dem Tag noch einmal alles, um Seitenhiebe an die anderen Parteien zu verteilen. Auch die CSU war heute in Passau mit von der Partie. Dort konnte CSU-Chef Markus Söder in seiner Aschermittwoch-Rede neben der Ampel-Regierung nicht auf sein großes Lieblingsthema verzichten: die Grünen. Doch diesmal hat er für viele den Bogen überspannt.

Bayerns Ministerpräsident hatte die aus Ostdeutschland stammende Umweltministerin Steffi Lemke mit der verstorbenen Ehefrau des ehemaligen DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker verglichen. Lemke sei ein Musterbeispiel für den Versuch der Grünen, die Freiheit der Fleißigen durch immer neue Auflagen einzuschränken. Für Söder eine „grüne Margot Honecker“. Der YouTube-Ausschnitt seiner Rede wurde auf der Plattform X veröffentlicht.

Söder-Spruch „grenzüberschreitend“

Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat den Vergleich ihrer Person mit Margot Honecker durch CSU-Chef Markus Söder zurückgewiesen. „Diese Entgleisung von Markus Söder ist ebenso geschichtsvergessen wie grenzüberschreitend“, sagte ein Sprecher der Grünen-Politikerin am Mittwoch in Berlin.

Ein Ministeriumssprecher betonte: „Bundesumweltministerin Steffi Lemke ging 1989 zusammen mit hunderttausenden Menschen auf die Straße, um für Freiheit, Demokratie und gegen das DDR-Regime zu demonstrieren.“

Margot Honecker war von 1963 bis 1989 Ministerin für Volksbildung in der DDR, eine in weiten Teilen der Bevölkerung verhasste Hardlinerin selbst innerhalb der SED-Führung. Nach dem Ende der DDR floh sie mit ihrem Mann zunächst nach Moskau, dann nach Chile, wo sie 2016 starb. Lemke stammt selbst aus der DDR und gehörte in der Zeit der Friedlichen Revolution zu den Mitbegründerinnen der Ost-Grünen.

