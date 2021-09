Armin Laschet im ZDF-„Klartext“: Zuschauer reagieren genervt, weil er ständig DAS macht

Armin Laschet war am Donnerstag zu Gast in der ZDF-Sendung „Klartext, Herr Laschet“ – in der Hoffnung, vor einem Millionen-TV-Publikum nochmal an den eigenen Umfragewerten arbeiten zu können.

Dabei beantwortete Armin Laschet durchaus kritische Fragen aus dem ZDF-Publikum, etwa zu den Themen Klimaschutz, Flut-Katastrophe, Sicherheit Corona, Mindestlohn und AfD.

Armin Laschet in der ZDF-Sendung „Klartext, Herr Laschet“. Foto: Screenshot ZDF

Armin Laschet im ZDF: Zuschauer von dieser Reaktion des CDU-Chefs irritiert

Auf Facebook und Twitter gibt es erste Reaktionen zum Auftritt des Kanzlerkandidaten von CDU/CSU. Zwei Punkte sehen zahlreiche Zuschauer besonders kritisch.

So kritisiert eine Facebook-Nutzerin auf der Seite von ZDF-heute: „Den fragenden Bürgern ihre eigenen Fragen umständlich und zeitschindend noch einmal zu erklären, als hätten sie in völliger Unkenntnis des Themas, das sie beschäftigt ihre Frage gestellt … nicht hilfreich.“ Er würde die Fragesteller mit dieser Art sogar wie „Kindergartenkinder“ behandeln, befand eine andere Facebook-Nutzerin.

Eine ähnliche Kritik äußert ein Zuschauer auf Twitter: „Über die Hälfte seiner Redezeit hat Laschet bei Klartext einfach nur resümierend vage, was allen bekannt, zusammengefasst. Bla-Bla-Redezeit.“

„Passen Sie auf": Zuschauer kritisieren DIESE Anrede von Armin Laschet in ZDF-Sendung

Doch es gibt noch eine andere Sache, die vielen Zuschauern negativ auffiel – sozusagen ein rhetorisches Stilmittel von Armin Laschet. Das liest man dazu beispielsweise in diesen Netz-Kommentaren:

„Passen Sie mal auf!“ Laschet schon beim ersten Bürger genervt...

„Nun passen Sie mal auf!“Jetzt verliert er gerade die letzten Wähler!

Ganz ehrliche Frage: Hat Laschet keine Berater:innen, die ihn auf solche Situationen vorbereiten – Dieses „passen Sie mal auf“ oder das Wegdrehen von den Fragenden kann man doch trainieren.

„Jaaaaa! Neeeeein! Jaaaaa! Jetzt passen Sie mal auf, so einfach ist das nicht.“

Laschet du kannst nicht dauernd zu den Leuten sagen „Jetzt hörn‘se mal auf“ oder „Jetzt passen‘se mal auf“?! Was los Armin?

„Jetzt passen Sie mal auf“

„Also, jetzt hören Sie mal“

„Nein, das stimmt so nicht“#klartextherrlaschet

Da wissen wir dann jetzt wohl Bescheid. — ꒯ꀤꋬꊂꋬ (@DIEwillnurlesen) September 9, 2021

Diese Zuschauer kritisieren also, dass Armin Laschet zu oft genervt gewirkt habe und sie fanden seine Ansprachen wie „Passen Sie mal auf!“ ziemlich unangebracht für einen Kanzlerkandidaten.

Politik-Professor kommt im ZDF-„heute journal“ zu einem ganz anderen Urteil über Laschets Auftritt

Ganz anders bewertete im Anschluss an die „Klartext“-Sendung Professor Karl-Rudolf Korte den Laschet-Auftritt im ZDF-„heute journal“. In einer Blitzanalyse beurteilte der Parteienforscher die Performance des Kanzlerkandidatin durchweg positiv.

Armin Laschet habe damit überrascht, dass er auf Dialog gesetzt und selber nachgefragt habe in der Show. Außerdem sei er „viel präziser als sonst“ geworden.

Hier kannst du dir die Sendung in der ZDF-Mediathek anschauen und dir selbst ein Bild machen.

