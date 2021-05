Armin Laschet: Echter Paukenschlag! NRW bekommt einen neuen Ministerpräsidenten

Vergleich der Kanzlerkandidaten...



Laschet | Scholz | Baerbock



Ist am Sympathischsten: 17% | 18% | 44%

Ist am Führungsstärksten: 23% | 31% | 20%

Ist am Glaubwürdigsten: 19% | 22% | 32%



via @tagesschau / Infratest dimap, 883 tel. und 466 online Befragte (03.-05.05.2021)