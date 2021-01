Armin Laschet und Markus Söder: Wird die Kanzlerkandidatur an DIESEM Tag entschieden?

Wen schickt die Union in den Bundestagswahlkampf 2021? Der neu gewählte CDU-Vorsitzende Armin Laschet gilt als Favorit, doch auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird als heißer Kandidat gehandelt.

Die Entscheidung zwischen Armin Laschet und Markus Söder könnte in weniger als zwei Monaten fallen. An einem wichtigen Termin.

Armin Laschet und Markus Söder: Wer wird Kanzlerkandidat von CDU und CSU?

Geht man nach aktuellen Umfragen, dann hat der Bayer die weitaus besseren Karten. Vor dem CDU-Parteitag gab es eine neue niederschmetternde Umfrage des ZDF-Politbarometers für Armin Laschet.

Laut dieser Umfrage halten nur 28 Prozent den NRW-Ministerpräsident für geeignet für das Amt des Bundeskanzlers. Damit liegt er abgeschlagen hinter SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zurück, der in dieser Umfrage auf 45 Prozent kommt. Markus Söder stellte beide in den Schatten: 54 Prozent der Befragten halten ihn für kanzlertauglich.

Geht es also nach dieser und ähnlicher Umfragen, die Söder ebenfalls vorne sehen, wäre das Rennen um die Kanzlerkandidatur der CDU eigentlich schon entschieden. Doch so einfach ist es nicht, immerhin ist Armin Laschet Ministerpräsident des größten Bundeslandes, hat vorher unerwartet die Wahl gegen Hannelore Kraft gewonnen, führt stabil eine schwarz-gelbe Regierung mit äußerst knapper Mehrheit im Landtag und strahlt nach dem gewonnenen Wahlkampf gegen Merz und Röttgen Selbstbewusstsein aus.

Bundestagswahl: DIESER Termin könnte der Schlüsseltag für Armin Laschet werden

Ein Schlüsseldatum für die Entscheidung in der Union könnte somit der 14. März werden. An diesem Tag finden die ersten Landtagswahlen in diesem Superwahljahr statt. Für alle Parteien haben sie als Stimmungstest eine ganz besondere Bedeutung. Der mögliche Vorteil von Laschet: In beiden Ländern hat die CDU die Möglichkeit, stärkste Kraft zu werden und nach langer Zeit wieder den Regierungschef zu stellen.

Superwahljahr 2021:

14. März: Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, Kommunalwahlen in Hessen

6. Juni: Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

12. September: Kommunalwahlen in Niedersachsen

26. September: Bundestagwahl sowie Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Thüringen

Armin Laschet hofft auf Siege bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Da wäre zum einen Baden-Württemberg, das als CDU-Stammland galt, bevor die Grünen mit Winfried Kretschmann 2011 plötzlich die Macht übernahmen. Ob aus dem derzeitigen grün-schwarzen Bündnis eine schwarz-grüne Koalition wird, mit der CDU-Frau Susanne Eisenmann als Ministerpräsidentin, ist völlig offen. Laut aktuellen Umfragen liegen beide Parteien gleichauf bei 30 Prozent.

In Rheinland-Pfalz ist die Lage für die CDU ebenfalls aussichtsreich: Dort hat CDU-Mann Christian Baldauf gute Chancen, Ministerpräsidentin Malu Dreyer abzulösen. Seine Partei liegt in Umfragen seit Monaten 5-8 Prozent vor der SPD. Die Sozialdemokraten regieren das Bundesland seit 30 Jahren, obwohl es zuvor fest in CDU-Hand war und unter anderem Helmut Kohl hier seinen politischen Aufstieg begann.

Sollte Armin Laschet als neuer Vorsitzender zumindest in einem dieser beiden Bundesländer einen Wahlsieg feiern, wäre das nicht nur Rückwind für die Partei im Superwahljahr, sondern auch für seine eigenen Ambitionen. Er könnte damit beweisen, dass die CDU mit ihm an der Spitze Wahlen gewinnen kann, insbesondere in so symbolisch wichtigen Bundesländern im Südwesten der Republik.

Markus Söder und Armin Laschet: Auch auf die Corona-Bekämpfung kommt es an

Andersherum gilt aber auch: Sollte die CDU bei den Landtagswahlen enttäuschend abschneiden, könnten die Stimmen lauter werden, dass Markus Söder der richtige Kandidat sei. Alles hängt natürlich auch von der Corona-Lage ab – und wie die Bundesländer NRW und Bayern die Pandemie bis dahin im Griff haben.