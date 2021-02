Armin Laschet: Bei dieser Frage wird der kühle Taktiker auf einmal ganz sentimental – „Das fehlt mir“

Armin Laschet sprach im Interview darüber, was er in der Corona-Pandemie besonders vermisst.

Fast einen Monat hatte Armin Laschet nun Zeit, sich an seine neue Rolle als Vorsitzender der CDU zu gewöhnen. Am 16. Januar hatte er sich auf dem ersten digitalen Parteitag der CDU gegen seine Mitbewerber Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchgesetzt.

In diesem Monat steht aber bereits der nächste große Schritt für Armin Laschet an: Der Politiker feiert am 18. Februar seinen 60. Geburtstag. In einem Interview mit der Deutschen Presseagentur hat Armin Laschet nun darüber gesprochen, was er im Lockdown besonders vermisst.

Armin Laschet: Geburtstag „pandemiebedingt eher still und leise“

Dass es keine große Party im Hause Laschet zum runden Geburtstag gibt, ist wenig überraschend. Es werden „pandemiebedingt eher still und leise“, wahrscheinlich wolle er sogar arbeiten und den Abend dann mit seiner Familie verbringen. Geschwister und Freunde kommen dieses Jahr aber nicht.

---------------------------

Das ist Armin Laschet

geboren am 18. Februar 1961 in Aachen

seit 2017 Ministerpräsident von NRW

Vorsitzender der Landesfraktion der CDU

seit Januar Vorsitzender der Bundes-CDU

---------------------------

Auf die Frage, was er besonders während des Lockdowns vermisse wird der sonst so abgebrühte Politiker plötzlich ganz sentimental: „Nicht nur im Lockdown, sondern während der ganzen Zeit der Pandemie: die Nähe zueinander, Umarmungen, die Leichtigkeit im persönlichen Umgang. Ich bin von Grund auf ein Mensch, der gerne Nähe zulässt. Das fehlt mir.“

Vor der 60 im Lebenslauf habe er allerdings keine Angst, ebenso wenig wie vor dem Altern generell. Eine Erkenntnis nimmt der 59-Jährige jedoch aus dem Älterwerden mit. Früher habe er sich von „Meinungsumfragen oder Kommentaren beeinflussen lassen“ und sich darüber geärgert. Doch: „Inzwischen weiß ich, wie sehr Umfragen schwanken und dass man Politik nicht danach ausrichten kann, wie Stimmungen sind.“

Optimistischer Blick in die Zukunft

Der Blick in die Zukunft fällt vorsichtig optimistisch aus. Er hoffe, dass das Land nach der Pandemie moderner wird, „bei Klimaschutz und Digitalisierung“ vorankomme und man trotzdem sozial zusammenhalte.

Bei der Bewertung des vergangenen Jahres wird Laschet dann ernst. Das vergangene Jahr habe „eher wenig Anlass zu lachen gegeben.“ Er habe jede Woche Entscheidungen treffen müssen, „die Millionen Menschen ganz unmittelbar und direkt betreffen. Viele Menschen im Land stoßen an ihre Grenzen, kämpfen um ihre Existenz, verlieren geliebte Menschen.“

---------------------------

---------------------------

In diesem Jahr hatte Laschet allerdings zumindest schon einmal im Januar gut lachen: Er setzte sich gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen im Rennen um den CDU-Vorsitz durch. Ob Laschet auch als Kanzlerkandidat für die Union ins Rennen geht, ist allerdings noch unklar. Auch CSU-Chef Markus Söder dürfte sich Hoffnung auf den Posten machen. Er liegt in Umfragen bei der Wählergunst meist vor Armin Laschet. Aber der hat ja nun noch einmal deutlich gemacht, dass ihn solche Trends nicht mehr groß kümmern. (dav, mit dpa)