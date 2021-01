Armin Laschet: DAS sind die großen Herausforderungen für ihn und die CDU im Superwahljahr

Armin Laschet wird die CDU in und durch das Superwahljahr 2021 führen wird. Das ist nach der Wahl zum Parteivorsitzenden klar.

Eine einfache Aufgabe wird das für Armin Laschet aber sicherlich nicht. Auf den Ministerpräsidenten von NRW und Vorsitzenden der CDU warten so einige ungelöste Herausforderungen.

Armin Laschet: NRW-Ministerpräsident an der Spitze der CDU

Die CDU hat sich für das Superwahljahr 2021 neu aufgestellt. Armin Laschet konnte sich gegen Friedrich Merz und Norbert Röttgen durchsetzen und folgt als Parteivorsitzender auf Annegret Kramp-Karrenbauer. Ob er auch der Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl 2021 sein wird, ist noch unklar.

Das ist Armin Laschet

geboren am 18. Februar 1961 in Aachen

seit 2017 Ministerpräsident von NRW

Vorsitzender der Landesfraktion der CDU

Kandidat für Vorsitz der Bundes-CDU und damit wäre er vermutlich auch Kanzlerkandidat

während Corona-Krise drängte Laschet früh auf Lockerungen

sprach sich vor deren Einführung gegen die Gleichstellung der homosexuellen Ehe mit der konventionellen Ehe aus

2021 steht eine Bundestagswahl an und außerdem noch Landtagswahlen in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen. Viel zu gewinnen, aber auch viel zu verlieren für ihn und seine seine Partei.

Armin Laschet: Große Herausforderungen in 2021

Zuallererst stellt sich wohl die Frage, ob Armin Laschet es gelingt, seinen Kontrahenten Friedrich Merz einzubinden und so eine mögliche Spaltung der CDU zu verhindern – Merz erfreut sich unter dem Wirtschaftsflügel und den Konservativen großer Beliebtheit. Er hatte nach seiner Niederlage auf dem digitalen Parteitag angeboten, das Wirtschaftsminister zu führen. Den Äußerungen schob die Kanzlerin jedoch schnell einen Riegel vor. Ob Laschet Merz nach der Bundestagswahl einen Ministerposten in Aussicht stellen würde, ist unklar.

Dann gibt es noch die wichtige Kanzler-Frage. Derzeit gehen alle davon aus, dass Armin Laschet oder Markus Söder Kanzlerkandidat der Union werden wird. Wann genau eine Entscheidung fällt, ist noch nicht bekannt. Es wird aber erst nach den wichtigen Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Mitte März sein.

Recht rasch wird Laschet aber wohl entscheiden müssen, wie er die Parteizentrale auf sich zuschneidet. Wie teilt er seine Aufgaben als Regierungschef in Düsseldorf und als Parteichef in Berlin auf? Spätestens wenn die Corona-Krise abflaut, dürften viele Gremiensitzungen wieder in Präsenz stattfinden. Und auch zu den Fraktionssitzungen dürfte Laschet eingeladen sein, oder zu Koalitionsausschüssen. Die Pendelei zwischen Rhein und Spree wird für den neuen CDU-Chef jedenfalls ganz schön zeitaufwendig werden.

Armin Laschet: Wichtiges Jahr für die CDU

Für den Wahlkampf muss Armin Laschet inhaltliche Leerstellen in der CDU füllen und mit Inhalten zu füllen – daran scheiterte schon seine Vorgängerin Kramp-Karrenbauer. Auf dem Parteitag hatte er wichtige Themen genannt: Wirtschaft und Ökologie zusammen- und die Digitalisierung voranbringen. Dazu das Soziale, die Bildung, Europa und Internationales – als „Mannschaftskapitän der führt und zusammenführt“ hatte er sich da beschrieben.

Armin Laschet: Wird er der Kanzlerkandidat der Union? (Symbolbild) Foto: imago images / sepp spiegl

Bald dürfte es aber konkreter werden. In seiner Bewerbungsrede auf dem Online-Parteitag ging es auffallend oft um Vertrauen. Und bei seinen Auftritten vor der CDU in den wahlkämpfenden Landesverbänden Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz kündigte Laschet am Wochenende einen Richtungswahlkampf an: gegen ein rot-rot-grünes Linksbündnis.

Doch so richtig kann der Wahlkampf erst losgehen, wenn klar ist, wer Kanzlerkandidat wird. (gb mit dpa)