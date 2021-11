Armin Laschet: Nach rätselhaftem Handyfoto – jetzt äußert sich der CDU-Chef selbst dazu

War es angeklebt? Hing es an einem unsichtbaren Faden? Viele Menschen haben sich den Kopf darüber zerbrochen, wie in aller Welt Armin Laschet sein Handy benutzt, um zu telefonieren. Jetzt hat er sich selbst zu der rätselhaften Aufnahme geäußert.

Es war wieder einer dieser Schnappschüsse von Armin Laschet, der bei den Menschen für Erstaunen sorgte. Denn der scheidende CDU-Vorsitzende hält sich während der ersten Sitzung des neuen Bundestages das Handy nicht etwa ans Ohr wie jeder andere auch. Das Smartphone schwebt dort förmlich.

Armin Laschet: Was steckt hinter dem rätselhaften Handyfoto?

In der Sendung von Sandra Maischberger am Mittwochabend bezieht der ehemalige NRW-Ministerpräsident Stellung. „Was steckt also hinter dem Handytrick?“, wollte auch die Moderatorin wissen. „Das haben ganz viele gesehen und keiner weiß, wie Sie das machen!“, sagt sie erstaunt.

Armin Laschet (CDU) erklärte jetzt, was hinter seinem rätselhaften Handyfoto steckt. Foto: imago images / picture alliance / Montage: DER WESTEN

Tosender Applaus, Laschet lacht belustigt und trinkt erst einmal einen Schluck Wasser, bevor er antwortet.

Wie durch Zauberhand schwebt das Smartphone förmlich an Armin Laschets Ohr. Foto: dpa / picture alliance

„Mich wundert es ja“, sagt er dann. „Es gibt sogar einen riesengroßen Artikel in der Süddeutschen Zeitung mit der Frage ,Wie legt er sein Handy an?' Ich frag mich manchmal: Was ist eigentlich in der Welt los?“, sagt jetzt auch der CDU-Vorsitzende fassungslos, aber auch schmunzelnd. Dass deswegen eine Schlagzeile entstehe, begreife er nicht.

Na, jetzt aber bitte die lang ersehnte Erklärung. Und die folgt prompt: „Ja, man legt es an den Kopf und telefoniert einfach. Das ist ganz einfach!“ Da würde auch nichts kleben, beteuert der 60-Jährige weiter.

Was steckt also hinter dem Handytrick? @ArminLaschet: „Man legt es an den Kopf und telefoniert, das ist ganz einfach!“📱#Maischberger @DasErste pic.twitter.com/MXzOYEg8lP — Maischberger (@maischberger) November 3, 2021

„Der eine hält es halt so, der andere so“, meint er lapidar. Maischberger muss bei dieser Erklärung aber dazwischengrätschen. „Na, Sie halten es gar nicht. Das ist der Unterschied!“ „Jaaa“, sagt der gebürtige Aachener, zuckt die Schultern und grinst. Da müssen wir wohl weiter üben, bis wir auch ohne Hände telefonieren können ...

Das ist Armin Laschet:

geboren am 18. Februar 1961 in Aachen

war seit 2017 Ministerpräsident von NRW

CDU-Bundesvorsitzender und damit auch Kanzlerkandidat

während Corona-Krise drängte Laschet früh auf Lockerungen

sprach sich vor deren Einführung gegen die Gleichstellung der homosexuellen Ehe mit der konventionellen Ehe aus

