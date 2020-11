Armin Laschet wehrt sich mit deutlichen Worten gegen Spahn-Gerücht in der CDU – „Das bleibt auch so“

Was ist da los zwischen NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn? Es soll Gerüchte geben, dass Spahn von Armin Laschet etwas Wichtiges verlangt. Doch der Ministerpräsident wehrt sich.

Es geht um die CDU! Armin Laschet sowie Spahn gehören der regierenden Partei an. Im nächsten Jahr stehen die Bundestagswahlen an, durch die sich viele frischen Wind bei der CDU wünschen – das gilt auch für den Parteivorsitz.

Armin Laschet stellt klar: „Das bleibt auch so“

Aktuell leitet Annegret Kramp-Karrenbauer die Partei. Doch Armin Lascht wurde bereits als Kandidat für den CDU-Vorsitz ausgelobt. Nun gibt es aber Gerüchte, dass Jens Spahn ebenfalls großes Interesse daran habe. In der CDU wird gemunkelt, dass Armin Laschet zugunsten von Spahn auf seine Kandidatur verzichten soll, berichtet „Spiegel“.

Armin Laschet oder Jens Spahn? Beide interessieren sich für den CDU-Vorsitz. Foto: imago images / Reichwein

„Der Landesverband Nordrhein-Westfalen hat mich vorgeschlagen aus guten Gründen. Das bleibt auch so. Und so sieht es auch Jens Spahn“, wehrt sich der 59-Jährige in der WDR-Sendung „Konfrontation – Markus Feldenkirchen trifft Armin Laschetׅ“.

Anfang des Jahres entschied sich Spahn dazu, als Vize von Armin Laschet zu kandidieren. Aber das Blatt hat sich mittlerweile gewendet. In Umfragen steht der Bundesgesundheitsminister vor Laschet. Auch in der CDU selbst wird der 40-Jährige immer beliebter – ein Grund könnte sein Umgang mit der Corona-Krise sein.

------------------------------

Das ist Armin Laschet:

Der 59-Jährige ist seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

Der Aachener will nun Bundesvorsitzender der CDU werden und strebt auch die Kanzlerkandidatur 2021 an.

Seine politische Karriere begann im Stadtrat von Aachen. 1994 zog er dann in den Bundestag ein, 1999 ins Europaparlament.

Sein Durchbruch kam 2005, als er unter NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers Landesminister für Integration, Familie, Frauen und Generationen wurde.

Laschet war vor dem Eintritt in die große Politik Chefredakteur einer katholischen Kirchenzeitung.

Zusammen mit seiner Frau Susanne hat er zwei Söhne und eine Tochter.

------------------------------

Armin Laschet soll aber auch weitere Ambitionen haben. Auf die Frage von Feldenkirchen, ob er auch gerne Bundeskanzler wäre, antwortet er mit „Ja“. Weiter sagt er: „Es ist ein extrem verantwortungsvolles Amt. Ein Amt, was auch das Leben noch einmal komplett verändern wird. Aber wenn man in der Politik etwas bewegen will, dann ist es natürlich das Amt, wo man mitentscheiden kann, wie Deutschland sich in den nächsten Jahren entwickelt.“

Wer den Vorsitz übernimmt, soll sich im Januar beim Digital-Parteitag entscheiden. Der wurde verschoben – wegen Corona.

+++ Karl Lauterbach überrascht mit Aussage! Ob er noch weiß, was er vor einigen Monaten gesagt hat? +++

Armin Laschet: Ähnlichkeiten mit Merkel?

„Es war jedem klar: Wenn wir das ganze Land herunterfahren, wenn wir den Leuten sagen 'Du darfst nicht mal die Nachbarskinder mehr treffen', dass sich dann nicht die CDU mit tausend Delegierten versammeln kann. Das ist doch völlig auf der Hand liegend. Wer ein bisschen Gespür hat für Leben, für menschliche Situationen, muss sagen: 'Leute, das können wir nicht machen.'“

-------------

Weitere Politik-News:

-------------

Auch sagt Armin Laschet laut „Spiegel“, dass er viele Ähnlichkeiten mit Angela Merkel habe – aber auch viele Unterschiede: „Ich bin wie ich bin. Und man muss mich so nehmen wie ich bin. Und ich spreche so, wie ich es für richtig halte, und gewöhne mir auch nicht irgendwelche andere Arten an.“ (ldi)

+++ Donald Trump feiert sich für Börsen-Rekord – doch er hat dabei etwas übersehen +++

Die Sendung „Konfrontation – Markus Feldenkirchen trifft Armin Laschet“ kannst du am Donnerstag um 20.15 Uhr im WDR sehen.