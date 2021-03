Armin Laschet (CDU) plötzlich in Erklärungsnot: „Das ist ein Irrtum!“

Für Armin Laschet hätte das Jahr 2021 eigentlich nicht besser starten können. Mitte Januar wurde er zum neuen CDU-Vorsitzenden gewählt, sein Tandempartner, Gesundheitsminister Jens Spahn, ins Parteipräsidium. Seitdem hat sich Spahn jedoch mehrfach selbst demontiert.

Und auch Armin Laschet hat sich bislang nicht als CDU-Wortführer in der Corona-Krise profilieren können. In der Sendung „Berlin direkt“ (ZDF) bekam der 60-Jährige nun ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Im anschließenden Interview schlug er sich ebenfalls nicht gut.

Armin Laschet (CDU): Versagt er als Führungsperson in der Krise?

In einem Beitrag des Polit-Formats werden Laschet mangelhafte Führungsqualitäten dargelegt. Er selbst habe nicht den Anspruch, den Kurs der CDU in Corona-Fragen vorzugeben, sei nur eine von vielen Stimmen der Partei, in der einige am liebsten sofort Lockerungen wollen, während andere noch skeptisch sind.

Armin Laschet bei „Berlin direkt“. Foto: ZDF

Armin Laschet bekam dann die Chance, im Interview selbst Stellung zu den Vorwürfen zu beziehen. Er verteidigte, den CDU-Kurs nicht klar vorzugeben: „Ich warne auch davor, es zu einer Frage zwischen CDU und SPD, zwischen Grünen und FDP zu machen.“ Man ringe bei der Frage nach der richtigen Corona-Strategie um die verschiedenen Lösungen, aber: „Es wird nicht parteipolitisiert.“

Mehrmals hakt „Berlin direkt“-Moderatorin Shakuntala Banerjee bei Laschet nach, ob er als CDU-Vorsitzender nicht in einigen Fragen vorweg gehen müsse. Sichtlich angesäuert entgegnet Laschet: „Da darf ich ihnen nochmal entgegnen: Die wird es nicht geben.“ Er sei nicht bereit, diese ernsthafte Krise „parteipolitisch zu missbrauchen“.

Armin Laschet: „Das ist ein Irrtum“

Man sitze mit den 16 Ministerpräsidenten und der Bundesregierung zusammen und „alle ringen um den richtigen Weg“. Er werde dafür kämpfen, dass es zu bundesweit einheitlichem Handeln komme und sprach von vorsichtigen und überlegten Öffnungen. Doch das Thema Führungsrolle ist damit nicht abgeschlossen. Laschet verteidigte, er habe einen Führungsanspruch „in der Wirtschaftspolitik, in der europäischen Politik, Haushaltspolitik“ und wird dann von Banerjee unterbrochen: „Aber den brauchen sie doch auch in der Pandemie?“

------------------------

Das ist CDU-Chef Armin Laschet

geboren am 18. Februar 1961 in Aachen

Vorsitzender der Landesfraktion der CDU und seit 2017 Ministerpräsident von NRW

während Corona-Krise drängte Laschet früh auf Lockerungen

sprach sich vor deren Einführung gegen die Gleichstellung der homosexuellen Ehe mit der konventionellen Ehe aus

------------------------

Laschet ist kurz perplex, fängt sich und sagt trotzig: „Nein, den brauch ich nicht. Das ist ein Irrtum!“ In der Pandemie gebe es „ganz andere Abwägungen“. Es sei „absurd“, zu sagen, es gäbe nur eine SPD-Position oder eine CDU-Position. „Die Führung in der CDU, die werden Sie erleben, da arbeite ich dran.“

CDU-Chef wegen Spahn plötzlich in Erklärungsnot

Für Laschet wird es bei „Berlin direkt“ danach aber auch nicht angenehmer. Der nächste Beitrag fertigt die Fehler von Laschet-Kumpel Spahn ab: Vom zu frühen Schnelltest-Verfahren, möglicherweise dubiose Masken-Deals, bis zum Besuch eines Spenden-Dinners vor seinem positiven Corona-Test.

Auch für der neue CDU-Chef dürfte über die Auftritte seines Kompagnons in den vergangenen Wochen wohl keine Luftsprünge gemacht haben. Dennoch sei, so Laschet, Spahn noch zu halten, er mache einen „guten Job“. Als es jedoch um sein Spenden-Dinner in Sachsen geht, wird Laschet fast schon kleinlaut.

Im Oktober hatte der Gesundheitsminister laut „Spiegel“ an einem Essen mit rund einem Dutzend Unternehmern teilgenommen. Armin Laschets Kommentar dazu: Spahn habe sich an die Regeln gehalten, die im Land Sachsen zu diesem Zeitpunkt galten. So richtig überzeugt von Spahn klingt das dann auch irgendwie nicht mehr. (dav)

Die gesamte Folge „Berlin direkt“ gibt es hier in der ZDF-Mediathek.