Armin Laschet: Neue Umfrage überrascht alle! Liegt die Union doch deutlich vorne?

Alle Umfragen vor der Bundestagswahl der vergangenen Woche zeichneten ein identisches Bild: Die SPD hat die Union eingeholt, bei den Instituten INSA und YouGov sogar überholt. Armin Laschet droht mit der CDU/CSU ein historisches Wahldebakel mit nur 21-22 Prozent.

Armin Laschet: Eine neue Umfrage von Allensbach sorgt für Zuversicht bei der Union. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Doch jetzt sorgt eine neue Umfrage von Allensbach für die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ für allgemeine Verwirrung und neue Hoffnung in der Union. Möglicherweise liegt Armin Laschet gar nicht so desaströs im Rennen, wie zuletzt angenommen.

Armin Laschet: Neue Umfrage zur Bundestagswahl überrascht alle! Liegt die Union doch deutlich vorne?

Laut dieser neuen Erhebung von Allensbach könnte die Union aktuell immer noch mit 26 Prozent rechnen und stärkste Fraktion im Bundestag werden. Die SPD mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz macht zwar auch bei diesem Institut einen großen Sprung nach vorne (+4,5 Prozentpunkte), liegt aber mit 24 Prozent klar hinter der Union.

Die Grünen liegen mit 17 Prozent weit abgeschlagen auf Platz drei. Mäßig auch die Umfrageergebnisse von AfD und FDP (jeweils 10,5 Prozent). Die Linke kommt nur auf 6 Prozent.

Aktuelle Umfragewerte der Union bei anderen Instituten:

INSA: 21 Prozent

Forschungsgruppe Wahlen: 22 Prozent

Civey: 22 Prozent

Kantar (Emnid): 23 Prozent

Forsa: 22 Prozent

Zweifel an neuer Umfrage vor Bundestagswahl: Liegt Armin Laschet wirklich so aussichtsreich im Rennen?

Doch prompt werden methodische Zweifel an der Aussagekraft der Allensbach-Umfrage laut. Das liegt zum einen am langen Befragungszeitraum (18. bis 26. August) – zum anderen daran, dass die Umfrage nicht telefonisch stattfand, sondern in persönlichen Gesprächen. In Frage gestellt wird also die Auswahl der Befragten und die mit ihnen verbundene Erwartungshaltung.

„Nur das CDU-nahe Allensbach-Institut sieht weiterhin die Union vorn“, heißt es daher von manchen Kritikern im Netz. Am 26. September werden wir wissen, ob die Union tatsächlich vor der SPD liegen wird und besser dasteht, als in so manchen anderen Umfragen.

RTL-Triell gab Armin Laschet keinen Aufwind

Beim Triell auf RTL lief es auf jeden Fall nicht ideal für Laschet. In einer Forsa-Umfrage nach der Sendung schnitt Olaf Scholz am besten ab und Laschet wurde Letzter! Direkt nach dem Triell legte SPD-Mann Olaf Scholz nach.