Armin Laschet: Jetzt fordern Unions-Frauen seinen Rücktritt ++ Doch ER gibt ihm Rückendeckung

Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Armin Laschet steht nach der Bundestagswahl im Kreuzfeuer der Kritik. Düsseldorf macht Druck wegen seiner Nachfolge als NRW-Ministerpräsident. Und in der neuen Unions-Fraktion bekommt der CDU-Kanzlerkandidat kräftigen Gegenwind.

Immerhin konnte Armin Laschet am Dienstag einen Kompromiss auf dem Posten des Fraktionsvorsitzenden erwirken. Und seinen Plan Jamaika-Bundeskanzler zu werden, hat der als Kämpfernatur bekannte Rheinländer auch noch nicht aufgegeben. Aber Vorsicht: Angeblich planen Kräfte in der Union, ihn für Markus Söder zu stürzen!

Armin Laschet kassiert nach der Bundestagswahl Kritik von allen Seiten. Foto: Michael Kappeler / dpa

News-Blog zu Armin Laschet und der Union nach der Bundestagswahl

+++ Zum Aktualisieren HIER klicken +++

22.13 Uhr: Brinkhaus stellt sich klar hinter Laschet

Aus der Unions-Fraktion sickern weiter Stimmen durch, die sich nach Markus Söder als starken Mann bei den Jamaika-Koaltionsverhandlungen sehnen. Der wiedergewählte Fraktionschef Ralph Brinkhaus stellt sich jedoch klar hinter Armin Laschet. „Armin Laschet ist der Parteivorsitzende der CDU, deswegen ist er der geborene Verhandler“, genauso, wie es Söder als CSU-Chef sei, betont Brinkhaus.

+++ „AfD-Trottel“ reingelegt: Künstler-Kollektiv vernichtet 5 Millionen Partei-Flyer – und hat jetzt eine dringende Bitte +++

Anschließend pocht Brinkhaus noch darauf, dass die Fraktion selbstverständlich ein gewichtiges Wörtchen bei Gesprächen mit Grünen und FDP mitreden werde. „Es kann keine Sondierungen geben ohne die Fraktion“, sagt er. Und sicherheitshalber gibt er Laschet schon eine Vorgabe mit: Sehr, sehr offen gehe man in solche Gespräche und auch demütig. „Aber wir werden auch nicht alles mitmachen, weil wir unseren Markenkern natürlich auch erhalten wollen“, sagt Brinkhaus.

20.31 Uhr: Nach Laschet-Vorschlag: Brinkhaus wiedergewählt

Aufatmen bei Armin Laschet. Die neue Unions-Fraktion hat in der ersten Sitzung nach der Wahl-Schlappe von CDU/CSU den bisherigen Vorsitzende Ralph Brinkhaus wiedergewählt. Und zwar für zunächst nur für sieben Monate. Er erhielt 164 von 195 abgegebenen Stimmen, es gab zwei Enthaltungen. Damit folgten die Delegierten dem gemeinsamen Vorschlag von Laschet und Markus Söder.

+++ Markus Lanz verrät Überraschendes über seine Runde: Armin Laschet „ist mir ehrlich gesagt lieber als Olaf Scholz“ +++

19.04 Uhr: Stellvertretende Fraktionsvorsitzende fordert Laschet-Rücktritt

Nach Informationen des „Focus“ haben jetzt auch Gitta Connemann und Sylvia Pantel den Rücktritt von Armin Laschet gefordert. Demnach solle es für die Rücktrittsforderungen der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Union und der Sprecherin des konservativen Berliner Kreises in der Union während der Fraktionssitzung viel Applaus gegeben haben.

18.11 Uhr: Armin Laschet greift SPD an

Mittlerweile sickern die ersten kämpferischen Aussagen von Armin Laschet aus der Fraktionssitzung durch. „Niemand hat das Recht sich zum Haupt-Wahlsieger zu erklären“, soll der Kanzlerkandidat der Union laut „Bild“ gesagt und dann einen Hinweis an die SPD-Spitze geliefert haben. So wie Kevin Kühnert und Norbert Walter-Borjans würde er nicht mit Parteien reden, mit denen er eine Regierung bilden wolle. Damit zielt Laschet unter anderem auf dieses Zitat von Kevin Kühnert ab >>>

Weiter soll Armin Laschet mitgeteilt haben, dass es „starke Signale“ der FDP gebe, die Ampel scheitern zu lassen und eher Richtung einer Jamaika-Koalition mit Grünen und der Union zu tendieren.

Außerdem soll Armin Laschet Teilnehmern der Sitzung zufolge Fehler eingeräumt haben. Er bedaure das sehr. Und er wolle sich bei denen, die es betroffen habe, entschuldigen.

17.07 Uhr: Wie reagiert die Fraktion auf den Vorschlag der Unions-Chefs?

Seit wenigen Minuten tagt die Unions-Fraktion. Kurz zuvor stellten sich der wiedergewählte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und der amtierende Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus der Presse. Brinkhaus bestätigte, dass Armin Laschet und Markus Söder einen gemeinsamen Kompromissvorschlag vorlegen werden und bestätigte damit die Medienberichte.

Brinkhaus sei an einer harmonischen Sitzung gelegen. Eine Kampfabstimmung könnte dadurch abgewendet werden.

16.58 Uhr: Bericht: Einigung zwischen Laschet und Söder

Kann der große Knall bei der Fraktionssitzung der Union doch noch abgewendet werden? Wie „Welt“-Redakteur Robin Alexander berichtet, sollen Armin Laschet und Markus Söder ihren Parteikollegen einen gemeinsamen Kompromiss vorshclagen. Demnach soll Ralph Brinkhaus für ein halbes Jahr zum Fraktionschef gewählt werden.

Nach Info von @welt werden #Laschet und #Söder gemeinsam der Unionsfraktion vorschlagen, Brinkhaus für ein halbes Jahr zum Fraktionschef zu wählen. — Robin Alexander (@robinalexander_) September 28, 2021

Damit soll der amtierende Vorsitzende genauso einverstanden sein wie Norbert Röttgen, Friedrich Merz und Jens Spahn. Das berichtet unter anderem auch der „Spiegel“.

16.34 Uhr: Söder führt Laschet vor

Markus Söder hat am Dienstag bei einer Pressekonferenz deutlich gemacht, dass er die SPD derzeit am Zug sieht. Die „besten Chancen“, Kanzler zu werden, habe derzeit Olaf Scholz.

Der CSU-Chef versicherte aber auch, dass die Union jederzeit zu Jamaika-Koalitions-Gesprächen mit Grünen und FDP bereit sei. „Wir werden uns dabei nicht anbiedern und nicht um jeden Preis versuchen, eine Regierung zusammenzubringen“. Es gebe die „Bereitschaft zur Verantwortung“, aber nicht um jeden Preis. Die Union sei „nicht bereit zur Selbstaufgabe“.

Markus Söder räumte erneut eine „schwere Niederlage“ bei der Wahl ein im Gegensatz zu Armin Laschet. Außerdem verpasste der CSU-Chef dem Kanzlerkandidaten der Union eine deutlichen Merkzettel: Es sei auch wichtig, „dass man das Wahlergebnis respektiert“ und gratulierte demonstrativ Olaf Scholz zum Wahlsieg. Eine Geste, die Armin Laschet bislang hat vermissen lassen und für reichlich Unverständnis gesorgt hat. Mehr dazu hier >>>

15.05 Uhr: Armin Laschet „schwer geladen“ im Bundestag

CDU-Chef Armin Laschet sei „schwer geladen und zu spät“ zur Sitzung der NRW-Landesgruppe im Bundestag erschienen. Die Abgeordneten hätten schon ohne ihn angefangen, meldet „Tagesspiegel“-Journalist Georg Ismar auf Twitter.

Armin #Laschet kommt schwer geladen und zu spät zur Sitzung der NRW-Landesgruppe im Bundestag, die Abgeordneten haben ohne ihn angefangen. “Natürlich wird es heute eine Wahl geben - warten Sie doch ab”, sagt er. Ob er antritt, lässt er hoffen. #btw21 #CDU @tagesspiegel pic.twitter.com/kPff10zhPY — Georg Ismar (@georg_ismar) September 28, 2021

Derweil berichtet die Deutsche Presse-Agentur, dass Laschet und Söder an einem Kompromiss für den Fraktionsvorsitz basteln. Beide hätten mehrfach am Dienstag darüber telefoniert.

Es solle bis zur geplanten Wahl am Dienstagabend eine einvernehmliche Lösung geben, die alle mittragen können. Damit soll eine Kampfkandidatur verhindert werden. Spekuliert wird, dass ansonsten Jens Spahn, Norbert Röttgen oder auch Friedrich Merz ansonsten gegen Brinkhaus antreten könnten.

Vor der Sitzung der NRW-Landesgruppe wurde Laschet gefragt, wie der Kompromiss aussehen könnte. Er entgegnete kurz angebunden: „Warten Sie ab!“ Es werde eine Wahl geben am Abend.

13.55 Uhr: Wird Laschet für Markus Söder abgesägt? Jamaika-Gerücht kursiert

Das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ zitiert „Unionskreise“, die durchsteckten, dass Markus Söder zur Kandidatur als Bundeskanzler in einem Jamaika-Bündnis gedrängt werden solle. Armin Laschet würde in diesem Szenario gestürzt!

+++ News-Blog zu Robert Habeck +++

Ausgerechnet eine mutmaßliche Grünen-Entscheidung um Robert Habeck soll als Signalwirkung dienen: Sollte Habeck Vizekanzler werden, obwohl er gar nicht Kanzlerkandidat war, könne Söder auch Kanzler werden, obwohl er nicht Kanzlerkandidat war. In beiden Fällen würde dann aus der „Nummer zwei“ die „Nummer eins“, hieß es. Die beiden Politiker hätten zudem persönlich einen guten Draht zueinander.

In der Union gibt es nach RND-Informationen Bestrebungen, CSU-Chef Markus #Söder zu drängen, Grünen und FDP Verhandlungen über eine #Jamaika-Koalition anzubieten und sich im Erfolgsfall für die Wahl zum Bundeskanzler aufstellen zu lassen. https://t.co/IfBADQu2wf pic.twitter.com/U0fquuUlyF — RND (@RND_de) September 28, 2021

Söder kann zum Bundeskanzler gewählt werden, auch wenn er keinen Sitz im Bundestag hat.

Doch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef scheint nicht mal mit ernsthaften Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition zu rechnen. Laut Informationen von n-tv soll Söder in einer internen Sitzung der CSU-Landesgruppe gesagt haben, dass er fest mit der Bildung einer Ampel-Koalition rechnet. Möglicherweise spekuliert Söder aber auch darauf, dass die Ampel-Verhandlungen scheitern werden und er dann aus „staatspolitischer Verantwortung“ heraus einspringen kann?

Söder wirft in der CSU-Landesgruppe für #Laschet das Handtuch: Es laufe alles auf die Ampel zu, und dann gebe es "nicht mal Verhandlungen" über Jamaica. #btw21 @RTL_com @ntvde — Nikolaus Blome (@NikolausBlome) September 28, 2021

13.20 Uhr: Armin Laschet in der Fraktion - knallt es am Dienstag richtig?

Wird es am Dienstag richtig knallen in der Union? Nachdem die innerparteiliche Kritik am Wahlverlierer Armin Laschet bislang überraschend ruhig verlief, könnte es in der ersten Sitzung der neuen CDU/CSU-Fraktion eskalieren.

+++ Armin Laschet privat: Ein unromantisches Geständnis und sein einflussreicher Schwiegervater +++

Der Chef der sächsischen Landesgruppe im Bundestag, Carsten Körber, fand bereits deutliche Worte gegenüber „MDR Aktuell“. Körber erkläre, dass die Union keinen Regierungsauftrag habe und nur bereit stehe, wenn die SPD keine Koalition bilden könne. Zum Kanzlerkandidaten und CDU-Chef sagte der Sachse: „Die Personalie Laschet lag wie Blei auf unserem Wahlkampf.“

+++ Armin Laschet: Deutliche Rücktritts-Forderung aus den eigenen Reihen! „Sie haben verloren“ +++

13.10 Uhr: Machtkampf in der Union um Fraktionschef Ralph Brinkhaus

Vor der ersten Sitzung der neuen Unionsfraktion im Bundestag zeichnet sich eine Zerreißprobe um die Wiederwahl des amtierenden Vorsitzenden Ralph Brinkhaus ab. Aus einer Gruppe von etwa einem Dutzend Unions-Abgeordneter, die seit 2017 im Parlament sind (Gruppe 17), erhielt Brinkhaus am Dienstag nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Berlin deutliche Unterstützung für sein Ziel, sich wie üblich für ein volles Jahr bestätigen zu lassen.

Aus der baden-württembergischen CDU hieß es dagegen nach Gremienberatungen, Brinkhaus solle unter keinen Umständen regulär gewählt werden.

+++ NRW-Ministerpräsident: Beben in der CDU! Wilde Spekulation um Hendrik Wüst als Laschet-Nachfolger +++

CDU-Chef Armin Laschet hatte am Montag nach Beratungen der Spitzengremien seiner Partei erklärt, er habe vorgeschlagen, dass Brinkhaus zunächst „in der Phase dieser Koalitionsverhandlungen“ Fraktionschef sein solle. Demnach sollte Brinkhaus kommissarisch bis zur konstituierenden Sitzung des Bundestages am 26. Oktober im Amt bleiben - was dieser aber empört ablehnte.

+++ News-Blog zu Christian Lindner +++

Möglicherweise wird es eine oder mehrere Gegenkandidaturen geben. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr.