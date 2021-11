Nicht nur zur Bundestagswahl am 26. September wird es spannend. Auch nach der Wahl wird es viele offene Fragen geben. Denn: es geht für die Parteien in die Koalitionsverhandlungen. Wer regiert mit wem? Welche Bündnisse wird es geben? Jamaika, Ampel oder Kenia? Was steckt hinter diesen Bezeichnungen? Wir erklären es dir.

Wenn der Wahlkampf anders gelaufen wäre, hätte es sein Auftritt sein können: Die Vorstellung eines Koalitionsvertrages mit Grünen und FDP. Die Aussicht, Anfang Dezember zum Bundeskanzler gewählt zu werden. Dieser Traum ist für Armin Laschet geplatzt.

Doch seine Reaktion auf die Ampel-Einigung spricht für ihn – und gleichzeitig gegen seine Union.

Armin Laschet blieb nur die Rolle des Zuschauers bei der Regierungsbildung. Foto: picture alliance/dpa | Kay Nietfeld, picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Markus Schreiber

Armin Laschet: Seine erste Reaktion auf die Ampel-Koalition spricht Bände

Über Twitter schrieb der ehemalige NRW-Ministerpräsident und noch amtierende CDU-Chef: „Glückwusch an Ampel-Koalition vor allem zu Stil und Form der Verhandlungen.“

Dann aber folgte ein Giftpfeil Richtung München, adressiert an Markus Söde und CSU-Generalsekretär Markus sowie an all jene Maulwürfe innerhalb der CDU-Spitze, die immer Interna brühwarm an die Presse durchsteckten, zuletzt in den Sondierungsgesprächen zu einer möglichen Jamaika-Koalition: „Vertraulichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für Vertrauen. Das muss auch die Union wieder lernen.“

--------------------

Mehr Politik-Nachrichten:

--------------------

Am Ende seiner Würdigung verpasst Laschet dann aber auch noch dem neuen Regierungsbündnis zwei kleine Seitenhiebe, denn er vermisst in dem Koalitionsvertrag zwei Punkte, die er als Kanzler umgesetzt hätte: „Schade, dass Chance auf Digitalisierungsministerium und Nationalen Sicherheitsrat vertan wurde.“

Glückwunsch an Ampel-Koalition vor allem zu Stil und Form der Verhandlungen. Vertraulichkeit ist eine wichtige Voraussetzung für Vertrauen. Das muss auch die Union wieder lernen. Schade, dass Chance auf Digitalisierungsministerium und Nationalen Sicherheitsrat vertan wurde. — Armin Laschet (@ArminLaschet) November 24, 2021

D ennoch wird seine faire Gratulation im Netz gewürdigt. Cem Özdemir von den Grünen antwortete: „So geht Stil! Danke für die Fairness lieber Armin Laschet. An diesem Umgang unter Demokrat/innen muss sich Dein Nachfolger messen lassen.“

Armin Laschet im Gespräch mit Robert Habeck und Olaf Scholz am 11. November im Bundestag. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Der FDP-Fraktionsvorsitzende in Bayern, Martin Hagen, stellt kurz und knapp fest: „Ehrenmann“.