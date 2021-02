ARD und ZDF: Reform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? DIESER Plan aus Reihen der Union wäre ein Hammer

Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF haben seit Mitte der 60er-Jahre einen Platz in so ziemlich jedem Wohnzimmer in Deutschland.

Doch schon bald könnten massive Änderungen an dem System, wie wir alle es seit vielen Jahren kennen, vorgenommen werden. Denn ein Teil der Union aus CDU und CSU berät wohl seit geraumer Zeit darüber, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, zu dem ARD und ZDF gehören, komplett neu aufzustellen.

ARD und ZDF: Reform im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Radikaler Vorschlag aus Reihen der Union

Hinter den Plänen zu radikalen Änderungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk soll die Mittelstandsvereinigung (MIT) der Union stehen. Seit 2019 soll sich eine Gruppe insgesamt sechs Mal getroffen haben, um über eine Reform von ARD und ZDF zu beraten.

---------------------------------

Das ist die ARD:

ARD steht für „ A rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen R undfunkanstalten der Bundesrepublik D eutschland“

rbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen undfunkanstalten der Bundesrepublik eutschland“ Sie wurde im Jahre 1950 gegründet

Zusammen mit dem ZDF und dem Deutschlandradio bildet sie den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland

Die ARD wird zum Großteil aus dem Rundfunkbeitrag finanziert

---------------------------------

Darunter laut der „Welt“ auch hochrangige Politiker, wie der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU, Stefan Müller, oder Wettbewerbsökonom Justus Haucap und Carsten Linnemann, Chef der MIT.

Auch ehemalige Führungskräfte der Sender sowie Medienpolitiker von CDU und CSU aus Bund und Ländern sollen an diesen Treffen teilgenommen haben.

Foto: imago images / Future Image

Die „Welt“ berichtet von einem Papier, in dem es heißt: „Es soll künftig nur noch EINE öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt geben. Die bisherigen Sender sollen unter diesem Dach fusionieren. Mehrfachstrukturen sollen entfallen.“

Statt ARD und ZDF würde es demzufolge nur noch eine Senderanstalt geben – ein absoluter Hammer!

+++ Rundfunkbeitrag-Streit: CDU-Ministerpräsident schmeißt CDU-Landeschef achtkant raus! +++

In dem Papier soll außerdem stehen, dass die Gruppe der CDU/CSU-Politiker den Rundfunk für zu zersplittert, zu teuer und für zu redundant in seinen Strukturen halten. Demnach folge das Programm nicht mehr dem eigentlichen Auftrag.

Darüber hinaus werde kritisiert, dass mit dem Beitragsgeld der Bürger Inhalte produziert würden, die ebenso von privaten Anbietern hergestellt werden.

-------------------------

Mehr aktuelle Nachrichten:

-------------------------

„Die zahlreichen linearen TV-Vollprogramme sollen auf wenige Kanäle konzentriert werden“, lautet es in dem Schreiben. „Auch die Radiosender müssen auf den Kernauftrag reduziert werden, sodass von den derzeit 74 Radiosendern ein signifikanter Teil entfallen muss.“

Auch wenn die MIT nur einen Teil von CDU und CSU widerspiegeln, so zeigt es doch die immer stärker wachsenden Kritiken an ARD, ZDF und auch dem Rundfunkbeitrag. So wurde im Dezember zum Beispiel dieser drastische Vorschlag bekannt.