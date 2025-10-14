Sind ARD und ZDF wirklich zu linksgrün? „Uns doch egal“

Die Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk reißt nicht ab. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer spricht von einem „Linksdrall“ und warnt vor einem „Akzeptanzproblem“, Millionen zahlten „Zwangsbeiträge“, fühlten sich aber nicht vertreten. Seine Worte lösten eine Welle der Empörung aus. Doch jenseits der politischen Debatte liefern aktuelle Studien differenzierte Befunde: Von klarer Parteilichkeit kann keine Rede sein, aber auch nicht von perfekter Balance.

+++ Auch spannend: Ärger um den Rundfunkbeitrag: ARD-Moderator legt sich mit Merz-Minister an – „Untragbar“ +++

Politische Schlagwörter, scharfe Worte – die Debatte um den „Zwangsbeitrag“