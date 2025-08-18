Nie gearbeitet und trotzdem Rente? So hoch ist die Summe wirklich

Wer in Deutschland arbeitet, zahlt normalerweise in die gesetzliche Rentenversicherung ein. Damit soll im Alter eine Rente abgesichert sein. Die Renten steigen regelmäßig, was sich in höheren Auszahlungen zeigt. Wer Rente bezieht, bezieht zudem einen Rentenausweis, der Vergünstigungen bringt. Doch was passiert, wenn man nie gearbeitet hat?

Grundsätzlich müssen Arbeitnehmer Beiträge zur Rentenversicherung leisten. Selbstständige oder Freiberufler sind von dieser Pflicht befreit. Sie müssen sich eigenverantwortlich absichern, etwa mit einer Bürgerrente. Es besteht auch die Möglichkeit, freiwillig in die Rentenkasse einzuzahlen und so eigene Rentenansprüche zu sichern.

Rente ohne Arbeitsjahre – geht das?

Wer nie berufstätig war, hat ein Problem: Denn Rentenanspruch hat nur, wer mindestens fünf Jahre Wartezeit erreicht hat. Diese Zeit bezeichnet die gesetzlich geforderte Mindestdauer, in der Beiträge gezahlt wurden. Ohne sie gibt es keine gesetzliche Rente – weder bei Alter, Tod, noch Erwerbsminderung, wie die „MainPost“ berichtet.

Freiwillige Beiträge können fehlende Zeiten ausgleichen. Das gilt auch, wenn jemand seine Rente aufbessern möchte. Menschen, die ihr gesamtes Leben arbeitslos waren, erreichen die geforderten fünf Jahre nicht. Sie erhalten daher keine Rente. Stattdessen können sie Grundsicherung im Alter beantragen, die aus Steuermitteln gezahlt wird.

Wie ist das mit den Hausfrauen?

Auch Hausfrauen, die sich um Kinder oder Haushalt gekümmert haben, profitieren von dieser Regelung. Neben der Grundsicherung gibt es für sie oft zusätzliche Unterstützung. Grundsicherung steht Personen zu, die die Regelaltersgrenze erreicht haben und nicht genügend Einkommen oder Vermögen besitzen.

Die staatliche Unterstützung deckt Kosten für Miete, Heizung und Versicherungen. Voraussetzung ist ein Wohnsitz in Deutschland. Alleinstehende erhalten laut aktueller Regelung mindestens 502 Euro pro Monat. Paare bekommen je Partner etwa 451 Euro. Wer keine Rente bekommt, ist so im Alter trotzdem nicht völlig abgesichert. Sie sollten selbst vorsorgen.

