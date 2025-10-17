Ministerin will Apotheken deutlich aufwerten – DAS können wir Kunden erwarten

Eine neue Apothekenreform soll die Rahmenbedingungen für Apotheken verbessern und die Arzneimittelversorgung in Deutschland sichern. Ziel ist es, Apotheken flexiblere Öffnungszeiten zu ermöglichen. Künftig sollen Apotheker selbst entscheiden, wann sie öffnen, um sich besser an den Bedarf der Menschen vor Ort anzupassen.

Diese Maßnahme soll speziell in ländlichen Regionen Vorteile bringen. Zusätzlich ist mehr Entgelt für Nacht- und Notdienste vorgesehen. Auch sogenannte Teilnotdienste, die etwa bis 22 Uhr geöffnet sind, sollen finanziell unterstützt werden.

Weniger Wartezeiten, bessere Medikamenten-Versorgung

Für Patienten wird durch die Reform auch die Wartezeit auf Medikamente reduziert. Bisher mussten Apotheken oft rabattierte Medikamente abgeben, selbst wenn diese nicht vorrätig waren. Nun dürfen Apotheken, wenn das verschriebene Rabatt-Medikament nicht verfügbar ist, direkt ein anderes passendes Präparat aus ihrem Bestand herausgeben, ohne erst beim Großhandel nachzubestellen. Dies soll den Patienten helfen, ihre benötigten Medikamente schneller zu erhalten.

Das Gesundheitsministerium hebt im Entwurf hervor, dass die Apotheken nicht nur ihren Kernauftrag der Arzneimittelversorgung erfüllen, sondern auch in anderen Bereichen hochwertige Leistungen erbringen. Laut dem Ministerium soll die Reform dazu beitragen, „ein flächendeckendes Apothekennetz für eine wohnortnahe Arzneimittelversorgung der Bevölkerung weiterhin zu erhalten.“

Mehr Impfungene und Tests in Apotheken

Zudem sollen die Apotheken künftig mehr Impfungen, etwa Zecken-Impfungen, anbieten. Au0erdem mehr Tests anbieten können, etwa zur Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes.

Gesundheitsministerin Claudia Warken stellte den Fahrplan zur Apothekenreform bereits im September vor. Nun wurden erste konkrete Details veröffentlicht. Das Gesetz befindet sich aktuell jedoch noch in der Frühphase, und Änderungen sind möglich. Christos Pantazis von der SPD bezeichnet die Reform als „einen wichtigen und überfälligen Schritt, um die wohnortnahe Arzneimittelversorgung in Deutschland dauerhaft zu sichern.“

Zusammenfassend profitieren sowohl die Apotheken als auch die Patienten von der geplanten Reform. Während Apotheken wirtschaftlich entlastet werden sollen, steht für Patienten im Vordergrund, dringend benötigte Medikamente schneller zu erhalten. Gerade auf dem Land könnte die Reform die Versorgung deutlich verbessern.